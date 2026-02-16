Com modernização fabril e produção sustentável, Calçados Bibi encerra 2025 em alta

A Calçados Bibi encerrou 2025 consolidando um ano de resultados positivos, marcado pela expansão equilibrada da rede, fortalecimento do digital e importantes conquistas comerciais tanto no Brasil quanto no exterior. A fórmula de sucesso une a produção fabril, o varejo e a tecnologia, sempre com o consumidor no centro deste ecossistema verticalizado. Assim, o grupo Bibi obteve um crescimento de 9% no faturamento anual, refletindo uma estratégia integrada entre as frentes de negócios da empresa, composto por mais de 150 lojas, os canais digitais e as duas plantas fabris, localizadas em Parobé (RS) e Cruz das Almas (BA). O cenário positivo é reflexo de fatores que englobam ganhos de eficiência, modernização de processos e maior integração com as demandas do varejo e do consumidor final.

No varejo, a rede de lojas no Brasil avançou 9% em relação a 2024. Ao longo de 2025, a Bibi inaugurou nove operações em diferentes centros comerciais do País, incluindo cidades como Londrina (PR), Maringá (PR), São José de Pinhais (PR), Brasília (DF), São Paulo (SP) e São Roque (SP), ampliando a presença da rede em mercados estratégicos e fortalecendo a capilaridade da marca.

As frentes digitais, que englobam os projetos de omnichannel, foram um dos grandes destaques de 2025. O canal registrou crescimento de 30% no faturamento em comparação com o ano anterior, reforçando a relevância da estratégia omnicanal da companhia. O desempenho reflete investimentos contínuos em experiência do usuário, logística e integração com as lojas físicas, que seguem atuando como importantes hubs de venda e distribuição dos produtos voltados ao público infantil.

No mercado externo, o foco foi fortalecer relacionamentos com parceiros e a presença da marca na América Latina. Para isso, a calçadista busca por licenciados para a abertura de lojas em diferentes países, visando a expansão da marca no varejo. Além disso, a rede implantou cinco novas unidades internacionais em países como Angola, Bolívia, Equador e Paraguai, somando 24 pontos de venda. Para os próximos anos, a Bibi segue com o objetivo de ingressar em novos shopping centers, visando atingir a meta de 100 operações internacionais até 2030.

Entre os principais marcos de 2025, destaca-se a inauguração da loja conceito, mais conhecida como Bibiland, em Parobé (RS), cidade onde está localizada a sede da franqueadora e um dos parques fabris da marca. A unidade foi projetada para oferecer uma experiência lúdica, interativa e sensorial, transformando a compra em um momento de conexão com as crianças e suas famílias.

Outro fator que se destacou no último ano foi o desempenho comercial em datas estratégicas. A empresa registrou o melhor Dia das Crianças da história, com crescimento de 30% nas vendas no período e um avanço expressivo de 144% na linha Skatenis, um produto 2 em 1 que pode ser usado como tênis ou patins, em relação a 2024. Além disso, dezembro de 2025 marcou um momento histórico para a empresa, consolidando-se como o melhor dezembro já registrado, com um crescimento maior que 11% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano anterior.

No campo industrial e de ESG, a marca avançou de forma consistente em iniciativas de economia circular, ampliando o reaproveitamento de resíduos na produção sustentável de solados, somando 23 toneladas. Além disso, foi concluído o projeto de modernização da fábrica de injetados da Bahia, com foco em ganhos de eficiência, maior agilidade produtiva e otimização do uso de materiais, reforçando o compromisso da empresa com inovação, sustentabilidade e excelência operacional. Com isso, houve uma redução de 11% no tempo de produção dos solados.

Para 2026, a Calçados Bibi projeta a abertura de, ao menos, 15 novas operações, mantendo um ritmo sustentável de crescimento da rede. No âmbito da internacionalização, a empresa pretende ampliar a presença global. “Visando levar o nosso propósito de fazer o bem para gerar boas lembranças dentro e fora das fronteiras brasileiras, estamos mapeando shoppings estratégicos para levar um mix completo de calçados que acompanham o desenvolvimento infantil em diferentes fases. Já no exterior, estamos focados em ingressar em mercados da Europa, Oriente Médio, Ásia e África com uma loja monomarca, visando atender a demanda daquela determinada região. Para isso, nestes dois cenários, estamos aprimorando formatos mais enxutos e flexíveis, adaptáveis a diferentes mercados e perfis de consumo, sem abrir mão da experiência, da inovação e dos valores que norteiam a Bibi desde sua fundação. Com mais de sete décadas de história, nosso objetivo é dar continuidade ao crescimento em dois dígitos, sustentado pela força da marca, pela integração entre indústria e varejo e pelo compromisso de promover o desenvolvimento saudável das crianças, no Brasil e no mundo”, ressalta a presidente, Andrea Kohlrausch.