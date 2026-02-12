Empresa prepara primeiro movimento no exterior, com um quebra-cabeça na China

Para 2026, a Corneta projeta avanço ainda maior no segmento de party games e reforça a estratégia de diversificação no mercado brasileiro de entretenimento, apresentando novos jogos para a família e quebra-cabeças interativos. Uma das ações contempla o primeiro movimento no exterior. A empresa fará a produção de um quebra-cabeça na China, onde encontrou boa qualidade e preços acessíveis.

A Corneta opera como uma editora no desenvolvimento de jogos, com toda a produção terceirizada para fornecedores nacionais. Na sede, em Caxias do Sul, funcionam as áreas administrativa, financeira, pesquisa e desenvolvimento, comercial e marketing, e também o atendimento para pessoas jurídicas, como o varejo, assim como o estoque. Em São Paulo, um centro de distribuição está focado no atendimento da pessoa física que adquire os jogos pelo meio digital, seja pelo e-commerce ou em plataformas de marketplace.

O quadro atual de oito colaboradores será reforçado, principalmente para atender as demandas de marketing em mídia e conteúdo digital. Segundo Rafael Palandi, a Corneta se caracteriza como uma DNVB (digitally native vertical brand), ou seja, um negócio que nasce e opera no ambiente digital. Essa combinação permitiu à empresa construir presença on-line com uma comunidade engajada: mais de 630 mil pessoas acompanham os canais próprios da marca.

A Corneta teve início na pandemia por meio de cinco jovens que moravam juntos. Antes de criar o atual negócio, se aventuraram, sem êxito, em outros projetos, de calçado feminino e cutelaria e artigos gaúchos. A ideia dos jogos surgiu a partir da identificação da forte demanda por jogos universitários e de bebidas no exterior, algo pouco comum no Brasil.

Investiram um final de semana na criação de um site e no desenvolvimento do primeiro jogo, que foi produzido em uma gráfica expressa. De acordo com Rafael Palandi, vários kits foram vendidos. No terceiro mês de operação, uma postagem da empresa viralizou no Instagram e exigiu que os sócios deixassem, gradualmente, seus empregos e investissem na empresa.

O primeiro jogo, o Faz ou Bebe, foi o único por dois anos, quando os sócios viram que havia espaço para outras categorias. Com o retorno positivo, em 2024 surgiu a ideia de criar uma marca própria para englobar todos os jogos, o que deu origem à Corneta.