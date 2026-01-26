ANP assina acordo com Ministério da Fazenda

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) firmou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda (SRE/MF) para reforçar a promoção e a defesa da livre concorrência nos mercados sob regulação da autarquia.

O extrato do acordo foi publicado na quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU). Sem previsão de repasse de recursos, o acordo terá vigência de quatro anos e prevê troca de informações, intercâmbio de conhecimentos técnicos e ações conjuntas entre as equipes dos dois órgãos, respeitando as competências legais de cada um.

A iniciativa está amparada pelo artigo 25 da Lei nº 13.848/2019 (Lei das Agências), que incentiva a cooperação das agências reguladoras com os órgãos de defesa da concorrência.