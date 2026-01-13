Balança comercial tem superávit de US$ 2,041 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,041 bilhões na segunda semana de janeiro. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados ontem, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,215 bilhões e importações de US$ 5,173 bilhões. O superávit acumulado nas duas primeiras semanas de 2026 é de

US$ 4,114 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e

US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões. Até a segunda semana de janeiro, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 43,8% e somaram US$ 9,963 bilhões.

O desempenho dos setores foi de 32,5% em Agropecuária, que somou US$ 1,369 bilhão; de 82,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,642 bilhões e, de 27,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,899 bilhões.