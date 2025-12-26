Mercado de espumantes cresce no País

Parte dos brindes nas festas deste fim de ano serão feitos com espumantes sem álcool. O produto ainda representa pouco - cerca de 5% das vendas totais - mas vem puxando o crescimento da categoria de espumantes, que deve avançar 6,2% neste ano para 29 milhões de litros comercializados no varejo (sem contar bares, restaurantes e hotéis), segundo a consultoria Euromonitor International.
É o quinto ano seguido de crescimento, depois que, em 2020, em plena pandemia, as vendas caíram 11%. Agora, os fabricantes vêm reforçando os lançamentos 0% álcool de olho em novos públicos que não consumiam o produto, a exemplo de usuários de medicamentos e parte do público que desaprova o consumo de álcool.