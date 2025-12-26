Franqueada da Skechers entra em recuperação judicial e culpa franqueadora

Dona de sete lojas da marca norte-americana de tênis Skechers, a Sunshine Calçados e Confecções acusa a franqueadora de descumprimento de obrigações contratuais e má-fé empresarial. Esses fatores teriam levado a franqueada, segundo processo que tramita na 1ª Vara Cível de Cuiabá, a pedir recuperação judicial e liminar para preservar os bens da empresa.

A Skechers foi vendida em maio deste ano para a 3G Capital, fundo dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira por cerca de US$ 9,4 bilhões (R$ 52,3 bilhões). Os problemas da Sunshine são anteriores à mudança de controle.

A solicitação de liminar foi atendida no mês passado pelo juiz Marcio Aparecido Guedes. O valor da recuperação judicial foi avaliado em R$ 19,3 milhões. Mas a franqueada sinaliza nos autos que pretende processar a Skechers em busca de uma indenização. A Sunshine tem sete franquias da marca de tênis em Mato Grosso, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás.

O dono da companhia, Loudermilk Marques Mendes, não quis falar sobre o tema. No pedido feito à Justiça, a Sunshine afirma que a Skechers fez com que a franqueada acumulasse prejuízos de R$ 49.606.112,54 entre 2015 e 2025. Diz que a franqueadora não entregava a totalidade dos pedidos de produtos feitos e que este índice chegou a 77% no segundo semestre deste ano.Calcula que a média de produtos não entregues nos últimos dez anos foi de 47%.