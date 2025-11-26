ABRH-RS promove Top Ser Humano e Top Cidadania 2025

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) divulga os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2025 e o Top Cidadania 2025, reconhecidas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania. São, ao todo, 61 premiados - 46 no Top Ser Humano e 15 no Top Cidadania. Entre as empresas vencedoras, duas delas serão condecoradas com o Prêmio Mérito Top Ser Humano, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos, e são elas: SLC Máquinas e Unimed Noroeste. A cerimônia de premiação ocorre no dia 27 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, a partir das 18h45min. Na oportunidade, também será entregue o Personalidade Top Ser Humano 2025 para o CEO da Vulcabras, Pedro Bartelle.

De acordo com o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, essa iniciativa representa uma valorização das pessoas que realizam ações que geram mais qualidade, crescimento, desenvolvimento e engajamento nos processos que levam as empresas a se destacarem na sociedade. "As pessoas são o maior ativo das organizações e propulsoras dos resultados. É preciso ter uma atenção especial aos colaboradores, pois em meio a tantos desafios corporativos, são eles o maior ativo das empresas e aqueles que podem fazer toda a diferença para o sucesso de uma companhia", ressaltou Fagherazzi.

O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Neste período, o Top Ser Humano já premiou mais de 700 cases e o Top Cidadania mais de 250.

A ABRH-RS homenageia como Personalidade Top Ser Humano 2025, o CEO da Vulcabras, Pedro Bartelle. A distinção será concedida por sua atuação como líder na empresa. Fundada em 1952, a Vulcabras é a maior empresa calçadista e gestora de marcas esportivas do Brasil. Adquirida em 1988 pelos irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle, a companhia teve um grande crescimento, desenvolvimento e investimento em tecnologia nas últimas décadas.