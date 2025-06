Tomate registra queda de preço pelo 2º mês consecutivo

O tomate registrou em maio, pelo segundo mês consecutivo, queda nas cotações nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País. Na média ponderada, o preço caiu 14,79%, após longo período de alta. Pelo lado da oferta, maio marcou o começo da safra de inverno.

A expectativa é que com a intensificação da safra, os valores de comercialização mantenham tendência de queda, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que divulgou o 6º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort).

A pesquisa da Conab considera as cinco hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) e as cinco frutas (laranja, banana, mamão, maçã e melancia) com maior representatividade na comercialização nas principais Ceasas do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).

Já para alface, batata, cebola e cenoura, a Conab verificou movimento preponderante de alta nas cotações. O mercado de batata em maio mostrou variações moderadas entre Ceasas analisadas. Embora a média ponderada tenha apontado um aumento de 4,99% em relação a abril, esse movimento não foi uniforme entre as Ceasas. "Essa elevação ocorreu em meio ao período de início da safra de inverno", disse a estatal.

No caso da alface, a média ponderada de preços da folhosa subiu 6,68%, em relação à média de abril. "A safra de inverno da hortaliça que começou a entrar nos mercados não foi suficiente para segurar o preço, influenciando na alta registrada", explicou a Conab.

No caso da cebola, segundo a Conab, é comum os preços registrarem altas no primeiro semestre. Em maio, a média ponderada subiu 21,41%, na comparação com a média de abril. Porém, mesmo com as constantes elevações verificadas desde dezembro do ano passado, as cotações do produto em 2025 continuam abaixo de 2024.

Para a cenoura, a média ponderada variou positivamente 8,36%, na comparação com abril. A elevação pode ser explicada pela intensidade da oferta durante o mês.