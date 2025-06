Mercado Livre aplica frete grátis em compras superiores a R$ 19

O Mercado Livre reviu suas políticas internas e agora passará a ofertar frete grátis para quase todas as compras acima dos R$ 19. Considerado internamente um movimento "histórico", o novo limite mínimo de preços para envios gratuitos iniciou na sexta-feira e mira a entrada de clientes de baixa renda, principalmente moradores das regiões Norte e Nordeste.

Segundo a companhia, a expectativa com a mudança é ampliar o hall de produtos disponíveis na plataforma e intensificar o volume geral de vendas. Desde maio, os custos de envio para os vendedores já estão 40% menores, iniciativa que, em conjunto com a redução do frete para clientes, tende a forçar uma redução nos preços do site.

As exceções ficarão com as compras internacionais, cujo frete gratuito será aplicado em carrinhos acima dos R$ 79, e itens de supermercado, com valores a partir de R$ 199. Para turbinar a novidade, o Mercado Livre vai lançar R$ 24 milhões em cupons, sendo que nesta sexta estarão disponíveis R$ 13 milhões ao público cadastrado na plataforma.

Para Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no país, a campanha servirá como uma "black Friday do 1° semestre". Como exemplo, o executivo explicou que serão ofertados mais cupons nesta sexta do que em uma black friday regular. A companhia não fornece dados e valores, mas afirma ter realizado altos investimentos na campanha. Nas inserções de rádio e TV as peças apresentarão Neymar e o ex-jogador Ronaldo como garotos-propaganda. Eles também estarão estampados em todos os outdoors e anúncios pelas principais cidades do País.