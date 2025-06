Lactalis faz 10 anos de Brasil e planeja expansão

Focada em constituir uma liderança forte e responsável na cadeia de leite do País, a Lactalis completa 10 anos de Brasil e continuará investindo na consolidação de seu posicionamento na produção nacional. Nos próximos anos, o grupo, que detém as marcas Président, Parmalat, Itambé, Batavo, Elegê, Poços de Caldas e Galbani, pretende desenvolver as comunidades onde atua por meio de projetos de estímulo à produção no campo e na qualificação e agregação de valor no setor industrial.

Além de projetos na área industrial, a empresa tem previsão de duplicar a dimensão da Lactalis Brasil, com a meta de alcançar o faturamento de R$ 35 bilhões até 2030 com projetos de melhoria da cadeia láctea. A posição foi destacada pelo presidente da Lactalis Américas, Patrick Sauvageot, durante a comemoração de aniversário no Brasil, realizada ontem em São Paulo (SP). Ao longo de 10 anos, a Lactalis investiu mais de R$ 5 bilhões em aquisições e operações no Brasil e outros R$ 2,6 bilhões na ampliação e modernização do parque fabril, totalizando R$ 7,6 bilhões.

Para 2025, estão previstos aportes de R$ 313 milhões na ampliação das operações fabris no Paraná e outros R$ 291 milhões em Uberlândia (MG), ampliando a capacidade para o processamento de até 1 mil toneladas de queijo Prato. O volume equivale a aproximadamente, novos 10 milhões de litros de leite transformados a cada 30 dias.