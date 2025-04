Invest RS inicia chamada pública para Wine South America 2025

A Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, lançou uma chamada pública para selecionar empresas interessadas em participar do estande coletivo do Estado na Wine South America 2025, que será realizada de 6 a 8 de maio de 2025, em Bento Gonçalves.

A feira de vinhos é um espaço para realização de grandes negócios para a cadeia de produtos de destaque do estado.

Criada pelo governo do Estado como parte do Plano de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável, a Invest RS é um serviço social autônomo com foco em acelerar o crescimento das empresas gaúchas e atrair investimentos estratégicos para o Rio Grande do Sul. Atua em cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e demais órgãos de governo e sociedade.

A iniciativa faz parte do Plano de Trabalho 2025 da Invest RS e reforça o compromisso de consolidar o estado como referência de excelência no mercado nacional e internacional de produtos de origem.

"As feiras são espaços estratégicos para ampliar mercados e valorizar a produção local. Essa ação da Invest RS está alinhada ao nosso esforço de impulsionar o desenvolvimento econômico com base nas potencialidades regionais", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

A participação na Wine South America busca fomentar a promoção comercial e apoiar a internacionalização de produtos regionais. Serão oferecidos 15 módulos individuais por dia para empresas dos segmentos de vinhos, destilados e azeites, com prioridade para aquelas que tenham matriz ou planta produtiva no RS.

Para participar, as empresas devem atender aos critérios previstos no edital, como regularidade fiscal junto ao Estado, compatibilidade dos produtos com o perfil da feira e compromisso formal com práticas de compliance e integridade.

As vagas estão distribuídas entre os três nichos da seguinte forma: Vinhos: 18 vagas; Destilados: 18 vagas; Azeites: 9 vagas