Governo estuda adiar mudanças em norma sobre saúde mental

A entrada em vigor das mudanças na NR-1 (Norma Regulamentadora 1), que trata sobre os riscos ocupacionais do ambiente de trabalho, a pedido das empresas, poderá ser adiado pelo governo federal. As alterações, aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em março de 2024 após um ano de debates com representantes de empregados e empregadores, passariam a valer em 26 de maio e incluem o mapeamento dos riscos de doenças psicossociais, além de plano de ação para coibir ou diminuir afastamentos por burnout e depressão, entre outros. O pedido de adiamento chegou ao Ministério na semana passada e deve ser oficializado em portaria. O novo prazo pode ser de 90 dias, sendo passível de renovação. Procurada, a pasta não se manifestou. A solicitação de adiamento partiu do setor empresarial e não deve ter oposição de representantes dos trabalhadores.