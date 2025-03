Fluxo cambial total em 2025, até 7 de março, é negativo em US$ 7,964 bi

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 7,964 bilhões em 2025, até o dia 7 de março, segundo dados preliminares divulgados onten pelo Banco Central. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 10,959 bilhões. O comercial, saldo positivo de US$ 2,995 bilhões. O canal financeiro teve compras de US$ 97,746 bilhões e vendas de US$ 108,705 bilhões.

O segmento reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações. A conta de comércio exterior teve importações de US$ 41,379 bilhões e exportações de US$ 44,373 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 4,880 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 12,198 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 27,295 bilhões em outras operações.