BRDE participa de reunião com BC para defender ampliação do limite das LCDs

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) participou ontem de reunião com o Banco Central, ao lado da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), e de outros bancos de fomento, para discutir a ampliação do limite das Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCDs). O encontro ocorreu na sede do BC, em Brasília, e teve a presença do diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. O encontro, com o diretor de Regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, teve como tema a Resolução CMN 5.169/2024, que regulamenta a emissão das LCDs. Os bancos de desenvolvimento e a ABDE apresentaram uma manifestação conjunta solicitando o aumento do limite anual de emissões, atualmente estabelecido em aproximadamente R$ 470 milhões para os bancos subnacionais (BRDE, BDMG e BANDES), enquanto o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode emitir até R$ 10,47 bilhões. "A ampliação do limite das LCDs é essencial para fortalecermos o financiamento a projetos sustentáveis e impulsionarmos o desenvolvimento regional. O BRDE já demonstrou a relevância desse instrumento ao ser a primeira instituição do país a realizar uma operação no mercado de capitais por meio das LCDs, mobilizando R$ 71,5 milhões em sua emissão pioneira", destacou Ranolfo. Uma semana após a regulamentação, em novembro de 2024, o BRDE captou R$ 266,5 milhões, atingindo o teto autorizado. A manifestação entregue ao Banco Central destaca que o atual limite restringe o potencial de impacto econômico e social das LCDs. Com um aumento no teto das emissões, os bancos de desenvolvimento poderão ampliar a concessão de crédito a taxas mais competitivas, viabilizando projetos alinhados à agenda da sustentabilidade. Além do diretor-presidente do BRDE, participaram da reunião o diretor-executivo da ABDE, André Godoy; o diretor-presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto; e o diretor Financeiro do BANDES, Sávio Bertochi. Outro ponto debatido na reunião foi o financiamento ao setor público. As instituições destacaram a necessidade de revisar a limitação do patrimônio de referência, que hoje restringe a capacidade dos bancos de ampliar o crédito para investimentos essenciais.