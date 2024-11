Lucro do Itaú cresce 18,1% e vai a R$ 10,6 bi

O Itaú Unibanco registrou lucro líquido recorrente de R$ 10,675 bilhões no terceiro trimestre, resultado 18,1% superior ao de igual período de 2023. Na comparação com o segundo trimestre, o lucro do banco cresceu 6%. As alavancas para os ganhos do Itaú no trimestre foram o crescimento das receitas e a queda do custo de crédito. No primeiro caso, contribuiu o maior volume de crédito do banco e os resultados melhores com operações no mercado de atacado - grandes empresas.

A carteira de crédito do banco cresceu 9,9% em um ano, para R$ 1,278 trilhão - resultado que foi puxado pelas operações para grandes empresas, que tiveram uma expansão de 14,4% entre o terceiro trimestre do ano passado e o mesmo período deste ano.

Nesse segmento de negócios, além da melhora da qualidade das novas operações contratadas, houve um impacto adicional positivo de R$ 500 milhões no trimestre. Embora o banco tenha afirmado que se trata de um caso específico do segmento de atacado, o efeito provavelmente está relacionado à dívida da Lojas Americanas. Em recuperação judicial desde janeiro de 2023, a rede concluiu no trimestre a capitalização da qual participaram os bancos credores, e a recompra de dívidas com desconto. O Itaú converteu parte dos créditos que tinha a receber da varejista em ações, e vendeu a outra parte à empresa.

Confirmando a melhora na qualidade da carteira de crédito do banco, a taxa de inadimplência ficou em 2,6%, abaixo dos 2,7% no segundo trimestre e dos 3% do terceiro trimestre de 2023. As despesas com provisões para devedores duvidosos (PDD) entre julho e setembro foram de R$ 8,24 bilhões, uma queda trimestral de 6,4% e de 11% na comparação anual.

De acordo com o diretor financeiro do banco, Gabriel Amado, a dinâmica de crédito tem ajudado o Itaú a apresentar resultados consistentes e a expandir negócios.