iOS 18 chega ao iPhone

A nova versão do sistema operacional dos iPhones, o iOS 18, chegou nesta segunda-feira, abrindo as portas de modelos recentes da marca para a chegada da Apple Intelligence, que reúne os recursos de inteligência artificial. A atualização, no entanto, também oferece mudanças que estarão presentes a partir dos modelos XR, de 2018.

Entre as principais novidades, estão a opção de alterar a cor e o tamanho dos ícones dos aplicativos, uma reformulação da galeria de fotos e a chegada de uma ferramenta para gerenciar senhas. Mais opções de personalização também chegaram à Central de Controle, faixa de ferramentas acessada ao deslizar a tela para baixo a partir do canto superior direito do celular.

Agora será possível redimensionar os ícones, criar grupos de controles e trocar as tradicionais lanterna e câmera do acesso rápido da tela de bloqueio por outros aplicativos. Para os ícones de apps da tela inicial, além da mudança do padrão de cores, também será possível posicionar os programas em qualquer lugar da tela, como nos celulares Android.

A atualização também oferecerá a opção de colocar uma segunda camada de bloqueio em apps selecionados usando o FaceID (reconhecimento facial) ou o TouchID (biometria). O app Fotos agora vai organizar automaticamente a biblioteca com base na localização e no tema das imagens para facilitar a navegação. As coleções serão dispostas em categorias como "Recentes", "Pessoas e pets" e "Viagens".

Já o novo aplicativo Senhas vai armazenar credenciais com criptografia de ponta a ponta e sincronização contínua, permitindo o acesso simultâneo em todos os dispositivos da Apple e também no Windows pelo iCloud.