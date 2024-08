McDia Feliz 2024 vai beneficiar famílias gaúchas

Marcado para o próximo sábado, o McDia Feliz 2024 chega à sua 36ª edição celebrando mais de três décadas de impacto positivo na sociedade. A campanha, uma das principais em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis no Brasil, destinará uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac (R$ 1 de cada sanduíche) para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor será somado a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados, administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuam com a recuperação do estado. As informações são da assessoria de comunicação da empresa.

A venda do Big Mac no próximo sábado também beneficiará instituições que lutam contra o câncer infantil. No Rio Grande do Sul serão beneficiados, ainda, o Instituto do Câncer Infantil (ICI-RS) localizado em Porto Alegre, a Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha (DOMUS), de Caxias do Sul, e a Liga Feminina de Combate ao Câncer - Centro Assistencial à Criança com Câncer (CACC), de Passo Fundo. A ação também beneficia projetos na área da educação, através do Instituto Ayrton Senna.