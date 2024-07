Demanda por ações da privatização da Sabesp chega a R$ 200 bilhões

A demanda pela oferta de ações da privatização da Sabesp alcançou os R$ 200 bilhões ao final do período de reservas, encerrado nesta segunda-feira, segundo agentes do mercado financeiro e pessoas próximos ao processo de desestatização. A intenção de compra dos investidores supera em 30 vezes o volume da oferta indicado inicialmente pelo estado de São Paulo, que esperava levantar cerca de R$ 7 bilhões com a oferta, além dos aproximadamente R$ 7 bilhões vindos do investidor de referência.

A Sabesp confirmou ontem que a Equatorial Energia S.A. cumpre as exigências para ser a investidora estratégica na empresa de saneamento do governo e ficará com 15% da companhia. Apesar da forte demanda, o preço final dos papéis vendidos pelo governo paulista deve ficar em R$ 67 por ação, valor proposto pela Equatorial Energia em sua oferta.

Segundo analistas, a demanda foi alta pelo valor ofertado pela Equatorial ser bem menor que o valor atual das ações já em circulação, cotadas ao redor de R$ 81,32 ontem. Ou seja, o investimento poderia ter um retorno inicial de 21%. Como serão vendidas, no máximo, 220,47 milhões de ações, os interessados não irão receber todos os papéis que gostariam de comprar, sendo feito um rateio proporcional.