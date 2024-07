País quitou R$ 847 mi com agentes externos

O Brasil quitou R$ 847 milhões referentes a compromissos com organismos internacionais no primeiro semestre de 2024. O pagamento foi registrado publicamente pela ONU, em 17/5, conforme prática de reconhecer e agradecer aos Estados-membros que quitam integralmente suas contribuições ao orçamento regular. O Brasil integra o quadro de honra de países que efetuaram o pagamento ainda no primeiro semestre do ano, sendo a primeira vez na última década em que esse pagamento é feito pelo País na primeira metade do ano.

Na lista de quitações em 2024, Brasil também pagou as contribuições à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), à Organização Mundial da Saúde (OMS), à Organização Internacional do Trabalho (OIT), à Organização Mundial do Comércio (OMC), à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), entre outros organismos internacionais com atuação em áreas prioritárias da política externa brasileira.