Falta de perspectiva é principal reclamação entre estagiários

Falta de perspectiva de crescimento, remuneração insuficiente e carga excessiva de tarefas são as principais dificuldades enfrentadas por estagiários brasileiros, segundo o Censo do Estagiário 2023, feito pela WallJobs, plataforma de gestão de estágio.

A pesquisa é feita para entender as perspectivas de estudantes matriculados em uma instituição de ensino em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

O estágio é regulado pela lei nº 11.788 de 2008. Especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo explicam como funciona a legislação e quais são os direitos dessa categoria que, muitas vezes, "leva a culpa".

O levantamento aponta para as principais dificuldades enfrentadas por estagiários em seu relacionamento com a empresa contratante.

Do total de estudantes do país, 37,5% estagiam no momento. Segundo a pesquisa, 7,8% deles afirmam que a maior dificuldade em seu atual estágio está a falta de perspectiva ou possibilidade de efetivação.

Para 7,2%, a remuneração ou os benefícios insuficientes são os fatores que mais dificultam a estabilidade. Já para 6,2%, a sobrecarga de trabalho e responsabilidade são as principais dificuldades enfrentadas.

No que diz respeito à contratação, 32% dos estudantes entrevistados afirmam que conseguiram uma vaga de estágio em cerca de um mês de procura. Por outro lado, 26% dizem que a busca por vagas supera seis meses.

Alexandre Sande, CEO do WallJobs, afirma que isso indica uma alta competitividade nos processos seletivos, agravado pela ausência de feedback após as entrevistas.

"O retorno é fundamental para desenvolvimento de futuros profissionais, proporciona oportunidade de aprendizado e que os candidatos possam entender melhor habilidades e pontos a serem melhorados para futuras oportunidades."

Mesmo após a contratação, 77,5% relatam dificuldades com a documentação, afirmando a necessidade de processos mais eficientes entre envolvidos -universidade, empresa ou gestora.

Apesar do cenário, a pesquisa indica que 28% dos estagiários estão satisfeitos e querem permanecer em suas empresas atuais, enquanto 9% consideram sair porque não gostam da posição atual ou não se identificam com a empresa.

O contrato de estágio deve ser elaborado pela empresa, porém, a documentação comprobatória de matrícula e frequência na instituição de ensino, bem como os documentos pessoais são de responsabilidade do estagiário. A empresa deve orientar o estagiário sobre o procedimento a ser realizado com o contrato assinado e, se necessário, fornecer uma via para entrega na instituição de ensino.