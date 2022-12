Varejo de alimentos se prepara para festas de fim de ano

Jornal do Comércio

A alta expectativa do varejo para a reta final deste ano tem desencadeado uma série de reações positivas no mercado, especialmente no setor de alimentos e bebidas, já que as festividades contribuem para a alta demanda. Mesmo em um ano de retomada econômica, dados da NielsenIQ Ebit apontam que, apenas no primeiro semestre, o mercado teve um crescimento de 128%, em relação ao mesmo período do ano passado - o que corrobora com a expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), que prevê os próximos dois anos como essenciais para a retomada total do segmento, e com a previsão de aumento das compras nas últimas semanas de 2022. "Sem dúvidas, esta é uma das melhores épocas do ano para o segmento de alimentos e bebidas, já que a maioria dos consumidores utiliza os ganhos extras, como 13° salário, para estar pronto para o natal e ano novo. Então, tanto as fabricantes quanto as empresas que comercializam os produtos continuam com alta demanda online e presencial e, claro, investindo em um estoque ainda mais robusto", comenta Rafael Dias, Executivo de Contas da Tópico, líder em galpões flexíveis para armazenagem e cobertura.