Parceria Alianza e BRDE soma R$ 6,1 mi em financiamentos para preservação do Bioma Pampa

* Especial para o JC

Em tempos de mudanças climáticas que impõem, cada vez mais, a necessidade de se praticar uma agricultura regenerativa e resiliente, o projeto AliAnza del Pastizal completa 20 anos comprovando que é possível produzir conservando toda a diversidade do campo. Para tal, desenvolve uma parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) que já soma R$ 6,1 milhões em financiamentos para preservação do Bioma Pampa, além de contabilizar 432 membros, o que representa cerca de 213 mil hectares de pastagens nativas.

Os recursos já contratados, ou em fase final de liberação, vão permitir a conservação direta de 3.136 hectares de campos nativos. As propriedades atendidas estão localizadas em municípios como Lavras do Sul, Dom Pedrito, Alegrete, São Gabriel, Uruguaiana e Santana do Livramento, que juntas somam mais de 10 mil hectares, com predominância de áreas cobertas por vegetação campestre nativa. “O crescimento da iniciativa acompanha a ampliação dos investimentos do projeto Alianza Mais, junto do BRDE, destinados à conservação ambiental e à modernização de propriedades rurais no Rio Grande do Sul”, afirma o diretor-técnico da Alianza del Pastizal, Michael Carroll.

Desenvolvido pela SAVE Brasil em parceria com o BRDE, o Alianza Mais oferece assistência técnica e crédito com incentivo a fundo perdido (blended finance), permitindo investimentos em modelos produtivos inovadores e sustentáveis. O foco é fortalecer a pecuária sobre campos nativos, garantindo maior renda aos produtores e, ao mesmo tempo, preservando a biodiversidade do Pampa. A iniciativa conta ainda com apoio do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM), que prevê investimentos de 7 milhões de euros, ao longo de cinco anos. Desse total, 2 milhões de euros são destinados diretamente às ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e à conservação ambiental. O programa beneficia produtores rurais, incluindo mulheres e jovens do campo, especialmente nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste gaúcha.

Para o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, o projeto demonstra que produção e conservação podem caminhar juntas. Segundo ele, os resultados obtidos nas propriedades participantes ajudam a disseminar práticas sustentáveis em toda a cadeia da pecuária gaúcha. “Quanto mais sustentável for a atividade pecuária, maiores serão os ganhos de mercado para a carne produzida no Estado”, ressaltou.

Reconhecido nacionalmente, o Alianza Mais conquistou em novembro o primeiro lugar na categoria Biodiversidade do GRI Awards Infrastructure Brazil 2025, uma das principais premiações voltadas a iniciativas de desenvolvimento sustentável no País. Desde o início do monitoramento ambiental, já foram registradas 244 espécies de aves, incluindo 15 ameaçadas de extinção.