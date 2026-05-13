Sest/Senat reforça papel na qualificação da Região Sul durante o Mapa Econômico do RS

De Santana do Livramento
A realização do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 12, no Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) em Santana do Livramento, demonstrou o papel da instituição como agente de qualificação profissional e articuladora de desenvolvimento na Fronteira Oeste.
Apoiadora do evento, a entidade ressaltou sua atuação para além do setor de transporte, com iniciativas em saúde, educação e empreendedorismo.
“É com grande satisfação que recebemos um evento como este. Atuamos em saúde e qualificação profissional, mas também promovemos a longevidade das pessoas e das empresas onde estamos inseridos. Apoiar um encontro que permite mapear desafios e enxergar oportunidades reforça nosso compromisso com o desenvolvimento. Acreditamos que as conexões são fundamentais nesse processo”, afirmou Carlos Eduardo Sales Ribeiro, coordenador de Promoção Social do Sest/Senat.
Na avaliação da diretora da unidade local, Laura Saravia, a qualificação é central para acompanhar o crescimento econômico da região, especialmente diante do avanço do turismo e da diversificação das atividades.
“Estamos recebendo um número maior de visitantes, e um dos grandes desafios é desenvolver a comunidade por meio do conhecimento. Atuamos com educação financeira e projetos voltados a empreendedoras, qualificando mulheres para o mercado. Também trabalhamos na preparação de jovens, já que muitos chegam sem formação adequada”, destacou.
Segundo a instituição, a integração entre setores e o fortalecimento da mão de obra local são caminhos para transformar potencial em desenvolvimento sustentável.