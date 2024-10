Investimento para consolidar polo biológico na Região Sul do RS

Entre as consequências das mudanças climáticas aceleradas no planeta está o desafio à saúde humana e de animais, imposto tanto por novas doenças quanto pela velocidade com que elas se espalham. Estar na vanguarda da resposta a este novo fenômeno é uma oportunidade que ganha forma em Pelotas, e se irradia na região. A expectativa na cidade é de ser lançada em novembro a licitação para início das obras do que será um hub de biotecnologia, vinculado ao Pelotas Parque Tecnológico, em uma área doada pela empresa Lifemed. O projeto contempla investimentos de R$ 14 milhões, com recursos da empresa e da Finep.

"A biotecnologia é uma das oportunidades que o Brasil tem para ser uma potência competitiva internacionalmente, depois de termos perdido o trem da história em relação aos chips, por exemplo. Temos aqui na região universidades altamente reconhecidas e ainda a força da Embrapa na pesquisa. A demanda, tanto para humanos quanto veterinária, será crescente, e temos capacidade para produzir e desenvolver soluções, mas precisa de investimentos do poder público, como este que já estamos fazendo em Pelotas, para, de fato, nos tornarmos líderes em biotecnologia. Para se ter uma ideia, hoje o Brasil ainda importa princípios ativos para a maior parte das vacinas", diz o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Lifemed, Leonardo Reichow.

Mesmo que as obras para o futuro hub ainda não tenham iniciado, Reichow, que também preside o Arranjo Produtivo Local (APL) da Saúde, garante que o projeto avança, com os recursos já garantidos pela Finep. O primeiro laboratório que funcionará no futuro hub está em fase de estruturação, com a compra de equipamentos no exterior, assim como pessoas que trabalharão no espaço já estão contratadas.

"Nosso foco principal, com um espaço ao lado da indústria, é atender a startups em fase de validação dos seus produtos, com espaço para provas de conceito e experimentação. A Lifemed será âncora neste hub", explica Reichow.

Já no primeiro momento, a expectativa dos organizadores do hub é instalar 30 empresas no espaço, garantindo a totalidade dos espaços ocupados. Na avaliação do representante do setor, Pelotas, assim como Rio Grande, demonstraram durante os eventos de maio serem territórios seguros para investimentos que desenvolvam e estruturem a saúde. E isso inclui novas unidades para o atendimento qualificado ao público.

Ainda em Pelotas, há a perspectiva de R$ 262,2 milhões em investimentos federais para erguer, até 2027, o Hospital Escola da UFPel.

recente inauguração do Hospital Monporto Já em Rio Grande, o cluster de saúde é reforçado com a, que recebeu R$ 150 milhões em investimentos privados. O projeto estimulou outros na cidade, como a ampliação do setor de imagens no Hospital da Unimed, mobilizando R$ 30 milhões em investimentos.

"Ao longo de muito tempo, a cidade empobreceu muito, mas sempre foi um polo educacional. O problema é que a juventude ia embora depois de se formar aqui. O que temos feito, com um ambiente de muita sinergia também com Rio Grande, é proporcionar um ambiente de inovação adequado para reter mais jovens. Hoje, há espaço para crescimento, para empreendedorismo, há uma vida cultural na cidade, porque a qualidade de vida é uma aposta nossa nestes tempos em que é possível trabalhar de onde quiser. Inclusive, há profissionais que saem e acabam voltando aos diversos polos que temos na região", explica a prefeita Paula Mascarenhas.

Além do Polo Tecnológico de Pelotas e do Oceantec, de Rio Grande, a região conta com duas universidades em Pelotas – UCPel e UFPel –, uma em Rio Grande – Furg – e ainda uma regional, com diversos núcleos, a Unipampa, além de outros centros educacionais, como a Anhanguera.