Pelotas quer ser exemplo de cidade resiliente

O maior volume dos lançamentos imobiliários foi verificado em 2023, com 40% a mais do que em 2022, principalmente em habitações de alto e médio padrão. A partir deste ano, a perspectiva é aquecer ainda mais o setor, mas desta vez, com os anúncios das novas políticas federais para habitação social.

Agora, para construir em Pelotas, a área de permeabilidade no terreno em relação à obra precisa ser maior e todo novo empreendimento precisa reter pelo menos 60% da água da chuva. Há, ainda, maior limitação a cortes de árvores: até 30% da vegetação precisa ser preservada no terreno.

"É uma cidade que está em pleno aquecimento econômico. Em média, a cada ano temos até três prédios comerciais de diversos estilos sendo lançados, e eles não se concentram mais só no Centro. Há áreas de expansão, como o Quartier, que é um bairro planejado", explica o presidente do Sinduscon Pelotas, Pedro Amaral.

O município, que tem o segundo maior PIB entre as regiões retratadas neste recorte do Mapa Econômico do RS, experimentou uma alta de 13,5% entre 2020 e 2021, um diferencial na atração de investimentos. Entre 2021 e 2023, acumulou R$ 2 bilhões em lançamentos imobiliários. É um termômetro de uma das economias mais aquecidas entre as regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste.

No Plano de Resiliência, foram estabelecidos dez protocolos que preveem planos emergenciais para os mais diversos riscos à cidade. No caso de cheias, já era prevista a organização da sala de controle e de ações rápidas por parte dos órgãos municipais para identificar pessoas em áreas vulneráveis e a organizar abrigos. Contra secas e estiagens, por exemplo, Pelotas planeja construir poços, açudes e barragens.

"O conceito de cidade resiliente já estava sendo trabalhado por nós. Então, diante do volume de água que chegava, acionamos uma série de ações preventivas, projetando que até 100 mil pessoas poderiam ser atingidas. Decidimos pecar pelo excesso e, ao final, foram cinco mil. É preciso mudar hábitos, ter a cidade mais sustentável, em conjunto com o desenvolvimento urbano e imobiliário e investimentos em prevenção", avalia a prefeita Paula Mascarenhas.

A tradição comercial do maior município da Região Sul

A construção civil reflete a diversificação econômica local. Enquanto Pelotas atrai R$ 30 milhões em investimentos para a expansão do Shopping Pelotas, com previsão de conclusão das obras em 2025, além da corrida dos atacarejos, o governo municipal trabalha em um projeto de revitalização do Centro.

O setor de comércio e serviços respondeu, em 2023, por 21,6% da arrecadação. Pelotas acumula R$ 7,8 bilhões em VAB no setor de Serviços, o maior entre as regiões deste recorte do Estado. "O comércio sustenta muito a cidade, e nós mantemos uma característica própria, com o comércio local e central. Nos próximos anos, projetamos a criação de um centro administrativo no Centro, como parte da revitalização", aponta Paula Mascarenhas.

Em outro ponto da cidade, um dos principais potenciais de atração de investimentos é o Porto de Pelotas, que tem as operações da CMPC como atividade estratégica. As instalações, inclusive, foram incluídas no pacote de aportes da multinacional, assim como as de Rio Grande. A perspectiva, aponta a prefeita, é atrair ainda mais investimentos do setor florestal, especialmente com a abertura da Hidrovia do Mercosul.