Desigualdades na cadeia produtiva do vinho preocupam o setor

O avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia está longe de ser plenamente positivo para o setor vitivinícola gaúcho. Ao contrário, as entidades do setor já manifestaram grande preocupação com a abertura do mercado brasileiro para os produtos europeus, um risco especialmente aos vinhos gaúchos. O Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), em nota oficial, alertou que "a eventual eliminação de tarifas de importação ao longo dos próximos anos exige atenção redobrada às condições internas de competitividade".

A nota completa que a preocupação maior está na assimetria em relação aos produtos europeus. "Em importante nações produtoras, como Itália, Espanha, Portugal e Argentina, o vinho recebe reconhecimento como alimento, patrimônio cultural ou nacional, além de contar com cargas tributárias mais equilibradas, políticas de incentivo, subsídios e instrumentos de proteção à produção", detalha, e completa: "há risco de aprofundamento das desvantagens competitivas já enfrentadas pelo vinho brasiileiro, hoje pressionado pela concorrência de produtos importados, inclusive de países do próprio Mercosul".

"Agora, com o avanço da concretização do acordo, é hora de agirmos nos bastidores. Nas atuais condições, temos hoje muito mais a perder do que a ganhar com esse novo cenário. Por isso, antes de entrarmos nele, é preciso haver simetria no tratamento aos produtores gaúchos em relação ao que os importados terão. Em Portugal, por exemplo, o governo libera 1 bilhão de euros aos produtores, na França, têm políticas fortes de incentivo. Já no Brasil, é o contrário. É preciso incentivar a produção, porque, no Rio Grande do Sul, estamos falando das vidas de pelo menos 20 mil famílias. Estamos falando da sobrevivência de uma cadeia produtiva", avalia o diretor de marketing e vendas da Cooperativa Vinícola Aurora, Rodrigo Arpini.

E há ainda o agravante do excesso de vinhos nos grandes países produtores. Naturalmente, o Brasil se torna um mercado em potencial. Serão vinhos, como diz Arpini, entrando no País a 1 euro. Em uma balança, diferente dos espumantes, em desequilíbrio com o produto local.

Para que se tenha uma ideia, Flores da Cunha é o município com maior volume produzido de vinhos no Rio Grande do Sul em 2025, com 85,7 milhões de litros, dos quais, 78% são vinhos de mesa, mais populares. Conforme a avaliação das entidades do setor, este tende a ser, nas atuais condições, o segmento mais afetado pelo acordo com os europeus.

Na Aurora, são 1,1 mil produtores associados. A produção cooperativa predomina entre as principais vinícolas da Serra, e esta, aponta Arpini, pode ser uma ferramenta de proteção.

"Os produtores acabam fortalecidos pela ação coletiva. Nós estamos preocupados em dar condições a essa ponta inicial da cadeia produtiva, porque aqui no Estado, e na Serra, produzimos um vinho de muita qualidade, com o olhar do produtor", garante.