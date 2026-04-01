Lideranças da Serra gaúcha apontam desafios e oportunidades para a região

Por Ana Stobbe, Gabrieli Silva e Luciane Medeiros

Painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul na Serra reuniu empresários, dirigentes de entidades empresariais e profissionais e gestores públicos. O evento foi realizado em Veranópolis na noite desta terça-feira, 31 de maço. Confira a percepção dos participantes sobre os desafios e as oportunidades para avançar com o desenvolvimento da região.

“Temos um grande desafio de reter os talentos e cuidar das pessoas. Por outro lado, há a oportunidade de continuar olhando para o amanhã, acreditando e querendo ser diferente”.

Vitor Agostini, presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs)

“Uma oportunidade que temos é a de apoiar uma mudança na nossa matriz produtiva, olhando mais para cada região e municípios. E temos desafios, ligados à reforma tributária, que precisamos nos prepararmos para que, como município, possamos crescer. São temas importantes e que podem fazer a diferença em oito, dez ou quinze anos.”

Ubiratã Rezler, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul

“Oportunidade é ter vontade e acreditar no seu negócio. Trabalhar muito e se dedicar muito. E o desafio é se manter otimista, distante das notícias ruins, e longe da preguiça.”

José Maria Bortoli, fundador da Vinuta

“Vejo como uma oportunidade o empreendedorismo do nosso povo, de toda a região. E o maior desafio é a reconstrução da BR-470, que iniciou em 2024 e tem previsão de terminar em 2026. É importantíssimo para o escoamento da nossa produção e para o recebimento de insumos para a maioria das empresas.”

Neivaldo Carvalho, presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Veranópolis (Aciv)

“O grande caminho de oportunidade para a Serra Gaúcha e para o Estado como um todo está na retomada do crescimento com base em investimento, inovação e desenvolvimento sustentável, alcançando setores como indústria, comércio, serviços e turismo. O BRDE tem um papel importante nesse processo, ao fomentar iniciativas que impulsionem a economia regional. O desafio, no entanto, é significativo: passa pela recuperação após eventos climáticos severos, como as estiagens recentes, que afetaram profundamente a produção e a atividade econômica, exigindo planejamento, resiliência e articulação para reconstruir esse cenário.”

José Rafael Wojtowicz — Diretor Regional do BRDE

“A oportunidade que temos é no investimento em tecnologia, aproveitar o que surge nesse meio. E um desafio é o investimento em infraestrutura pública, algo que as empresas carecem muito. Além da falta de mão de obra.”

Edmilson Norberto Zortéa, conselheiro titular do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)

“Pela enchente, vimos uma busca enorme por novas tecnologias. Somos uma empresa de consultoria de software, e vimos que tem muita demanda por isso aqui na região”.

William Ricaldes, CEO da Elevcode

“O desafio é justamente enxergar o que está ao nosso redor para tornar uma oportunidade, criar algo novo. Hoje, com a tecnologia e a inovação, algumas coisas estão ficando muito abstratas e surge a dificuldade de identificar elas”.

Mateus Gasparin, diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Região dos Vinhedos (Aearv)

“Apesar da crise que estamos passando com a guerra entre Irã e Estados Unidos, temos muitas oportunidades. A indústria, como um todo, sempre tem. E é geralmente nas dificuldades que conseguimos crescer. O ano começou com o tarifaço, agora tem o conflito, e esse ano ainda temos Copa do Mundo e eleições. São bastantes desafios para um ano só, mas não vamos nos abater. O agronegócio também é forte e esse ano melhorou a safra, acho que merece um olhar diferenciado porque penso que será um tempo de bonança.”

Paulo Scopel, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), de Caxias do Sul

“O maior desafio é alavancar o desenvolvimento tecnológico, trazer pesquisa e desenvolvimento com base na ciência para trazer um novo patamar para a indústria da Serra Gaúcha, que já tem um alto grau de inovação e que pode ser uma referência internacional. E temos oportunidade pelas nossas belas paisagens e pela qualidade de vida, que é um atrativo enorme para as pessoas quererem vir trabalhar e construir residência aqui.”

Fábio Verruck, diretor do TecnoUCS

“Temos que aproveitar cada vez mais o turismo. É algo que nos diferencia de outros lugares. E expandir a união dos municípios da região, porque tem muita potencialidade. O desafio é justamente unir as pessoas em prol de algo maior.”

Ederson Alves Machado, gerente de agência do Sicoob

“Temos um grande potencial de turismo dentro da nossa microrregião que já tem sido desenvolvido, mas que poderia ter mais fomento, tanto a iniciativa pública quanto da privada. E o principal desafio é a logística, que nos prejudica muito. Precisamos fortalecer os acessos para que os visitantes, turistas, empresários e as próprias indústrias venham para cá.”

Rubia Cenci Freitas, vice-presidente da Femaçã

“A grande oportunidade é a força de vontade e a determinação das pessoas aqui da região. Mas tem um grande desafio logístico, vindo para cá vimos muitas obras que estão ocorrendo, mas que deveriam ser mais rápidas. E acho que o turismo pode se desenvolver mais, assim como a indústria, que é muito diversificada na região.”

Thômaz Nunnemkamp, presidente do Sindicato das Empresas do Complexo Industrial da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul (Sindicis)

“Temos como desafio a questão da logística, principalmente as estradas. E podemos apostar mais no turismo.”

Paulo Berti, aposentado

“Um grande desafio é o de melhorar a empregabilidade, com cursos de capacitação. Temos que trazer pessoas e capacitarmos elas para que encontrem seus trabalhos. E, como oportunidade, é importante ter mais conhecimento, facilitando o acesso às universidades e já estão acontecendo ações nesse sentido.”

Sílvio Tieppo, secretário adjunto de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul

A Serra Gaúcha tem um grande potencial turístico, construído ao longo de décadas, e essa é uma das principais oportunidades da região. Por outro lado, o desafio está em retomar investimentos e fortalecer a cooperação para recuperar a capacidade hoteleira e estruturar melhor esse setor.”

Antônio Bernardes — Presidente da Associação de Amigos da Biblioteca Pública

“No segmento automotivo premium, a Serra Gaúcha oferece uma grande oportunidade por ser um mercado forte e integrado entre diversas cidades. O desafio, no entanto, está no cenário econômico brasileiro, que exige do empresário uma adaptação constante e muita resiliência.”

Éder Luiz Guedes — MM Consulting Motors

“A arquitetura e o urbanismo têm boas oportunidades de crescimento na Serra, principalmente impulsionadas pelo turismo e pela expansão da região. O desafio está na economia, que muitas vezes limita os investimentos e pressiona os profissionais a reduzirem seus valores.”

Ana Carolina Faveiro — arquiteta e urbanista

“Na Serra Gaúcha, a principal oportunidade está na qualidade da mão de obra, com profissionais qualificados e engajados, que constroem carreira dentro das empresas. Por outro lado, o baixo desemprego torna difícil a contratação, o que acaba sendo um desafio. Outro ponto é o mercado globalizado, que abre oportunidades e hoje conseguimos atuar em todo o Brasil e na América Latina. Em contrapartida, ainda enfrentamos entraves logísticos, agravados pelos impactos recentes na região. Mesmo assim, a tecnologia reduz distâncias e permite chegar ao consumidor com eficiência, mantendo a Serra como uma região competitiva e cheia de potencial.”

Gustavo Feddersen — CEO Axell Hidrossistemas

“Para a indústria, há oportunidades de crescimento e desenvolvimento na Serra Gaúcha, mas os desafios passam pela falta de incentivos e, principalmente, pelos problemas de infraestrutura e logística, que dificultam a operação e a expansão das empresas.”

Diego Faganello — diretor da Axell Hidrossistemas

“Há uma grande oportunidade em ampliar a compreensão das demandas específicas de cada região, especialmente em um Estado com realidades tão distintas como o Rio Grande do Sul. Quando conseguimos ouvir de perto as empresas, entender suas dores e particularidades, conseguimos entregar soluções jurídicas muito mais eficientes e estratégicas. Por outro lado, o desafio está justamente na complexidade do ambiente econômico e regulatório brasileiro, que exige constante atualização, capacidade de adaptação e uma leitura atenta dos diferentes cenários para atender, de forma assertiva, clientes de setores e regiões diversas.”

William Machado — sócio da Fernandes Machado Business Law

“No nosso caso, a grande oportunidade está na combinação entre turismo e produtos de alto valor agregado, como os vinhos de pequena produção, que têm forte apelo de experiência e identidade regional. A Serra Gaúcha tem um potencial enorme nesse sentido, especialmente para atrair um público que busca qualidade e autenticidade. O desafio é estruturar esse crescimento de forma sustentável, o que envolve não apenas atrair fluxo turístico para cidades como Veranópolis, mas também lidar com gargalos importantes, como a escassez de mão de obra qualificada, que impacta diretamente a capacidade de expansão dos empreendimentos.”

Bruno Onsi — sócio-diretor da vinícola Vinuta

“A Serra Gaúcha concentra oportunidades muito expressivas, tanto pelo seu parque industrial quanto pelo potencial turístico, sendo uma das regiões mais dinâmicas e relevantes do Estado. No entanto, esse potencial convive com desafios estruturais históricos, especialmente na área de logística. Mesmo sendo uma região desenvolvida, ainda há dificuldades no escoamento da produção e na mobilidade, o que foi agravado recentemente pelos impactos das enchentes. Superar esses gargalos é fundamental para que a Serra consiga avançar ainda mais e transformar seu potencial em crescimento consistente.”

Gabriel Dal Ponte — sócio da FF Advocacia

“A Serra Gaúcha tem como principal oportunidade a forte presença de empresas parceiras, especialmente nos setores industrial e comercial, o que facilita a inserção de jovens no mercado por meio de programas de estágio e aprendizagem, muitas vezes com efetivação. Ao mesmo tempo, ainda há desafios importantes, como ampliar a adesão das empresas ao programa, torná-lo mais conhecido na região e superar limitações de deslocamento intermunicipal, que dificultam o acesso de alguns jovens. Apesar disso, o potencial de crescimento é grande, principalmente na formação de talentos e no fortalecimento do capital humano local.”

Lívia Martini, Assistente de Operações e Simone Crestani Instrutora de aprendizagem — CIEE-RS de Nova Prata

"O maior desafio para Nova Prata e região é a finalização das obras da BR-470. Após as enchentes, a região ficou bem prejudicada, com muitos reflexos na saúde, educação e comércio. Temos muito potencial de desenvolvimento. A região de Veranópolis e Nova Prata está entre Caxias do Sul e Passo Fundo. Temos um aeroporto, que é um fator bem importante para ajudar a desenvolver. Na área da saúde, Nova Prata, que eu represento, tem um hospital referência na região e atende a diversos municípios. Na educação temos universidade também."

Charles Barbiero da Silva — vice-presidente da Câmara Cultural da Indústria, Comércio e Serviços de Nova Prata (CIC Nova Prata)

"Precisamos desenvolver cada vez mais a indústria na busca da mão de obra qualificada. Nós temos uma demanda muito grande e aberta aqui nos nossos municípios por trabalhadores. A perspectiva que se abre em relação a isso, visto a reforma tributária, são as oportunidades no setor de cultura e no turismo. O prefeito que não investir no turismo nesse momento vai perder o trem da história."

Cristiano Dal Pai — prefeito de Veranópolis

"Vejo como desafio a distância logística entre o Porto de Rio Grande e a Região Metropolitana, que é uma grande região consumidora. A Serra tem ao longo dos anos demonstrado que consegue superar esse desafio até com certa tranquilidade. E tem muito potencial principalmente nas áreas de serviços e turismo. Tem crescido, ao longo dos anos, a procura das pessoas que buscam as qualidades turísticas que tem na Serra. Além da indústria que já é consolidada aqui, o turismo vai trazer ainda mais incremento na economia de toda a região, e também as novas tecnologias. A área tecnológica nas indústrias tem avançado muito, principalmente vindo da Região Metropolitana com vários de cases de sucesso, e a Serra tem um potencial enorme para que surjam novas oportunidades através do desenvolvimento tecnológico."

Jerry Meneghetti — prefeito de Dois Irmãos

"O maior desafio que nós temos "no nosso lado de cá do Rio das Antas", como a gente chama, é a infraestrutura viária. Para chegar até os nossos municípios há o problema na BR-470. Temos uma rota de fuga por Cotiporã. Dentro do meu município, Vila Flores, temos a RS-437 onde vão iniciar uma grande obra que com certeza trará muito mais desenvolvimento para a região. A partir de uma grande infraestrutura teremos uma grande oportunidade com mais empresas se estabelecendo na nossa região. Somos uma das regiões mais produtivas do Estado, um povo trabalhador."

Evandro Antônio Brandalise — prefeito de Vila Flores

"É preciso ver a Serra Gaúcha como uma identidade, mas com peculiaridades dentro de cada região. Na nossa microrregião, após o Rio das Antas, nosso maior gargalo está concentrado principalmente no setor logístico. Isso realmente nos isola de grandes centros como Caxias do Sul, Porto Alegre, Lajeado. Outro problema é a questão da mão de obra, que temos usado a migratória de outras partes do País para poder compor a nossa pujança econômica. Temos um setor agrícola muito forte com famílias de pequenos produtores rurais que não têm mais capacidade de mão de obra para poder executar os trabalhos. Da mesma forma a indústria. Temos um setor industrial pujante, bem diversificado, mas com a mesma dificuldade de contar com mão de obra qualificada. As grandes oportunidades que temos são características da Serra, como a vontade de trabalhar e a vontade de empreender, a pujança do nosso empresariado. Tudo isso nos dá condições de competitividade muito grandes."

Prefeito Nelton Carlos Conte — prefeito de Fagundes Varela

"O desafio faz com que a gente desperte algumas potencialidades que não nos importamos e por consequência não enxergamos. Depois de tudo o que está acontecendo, que aconteceu aqui na Serra em 2024, e do que está acontecendo no mundo, isso faz com que as grandes cabeças se reúnam, debatam, discutam e proponham medidas alternativas. Os novos caminhos ajudarão a transformar e avançar ainda mais a nossa região."

José Carlos Breda — prefeito de Cotiporã

"A retomada da malha ferroviária trará oportunidades de desenvolvimento. A gente sabe que tem um edital do Ministério dos Transportes em andamento para uma nova concessão dessa malha que já existe, mas que está muito muito carente, precisando de restauração e principalmente de um de um novo olhar, de um novo uso. Antes ela era focada no transporte de grãos e minérios. Hoje precisamos de estações para cargas de todos os segmentos, principalmente aqui na Serra, onde nós temos um setor metalmecânico muito forte, o setor moveleiro, e precisa escoar essa produção. Encontramos muitos entraves naturais que com uma ferrovia bem estruturada conseguiríamos transpor sem problema nenhum. Além da infraestrutura e logística, outro desafio é o problema de mão de obra. Nós conseguimos sanar isso com políticas habitacionais adequadas, mas ocorre que com o juro alto é muito difícil implementar qualquer política habitacional. Por isso temos que bater na porta dos nossos governantes federais para melhorar a nossa economia macro e assim o nosso micro também vai se dar bem."

João Augusto Fracasso — secretário de Desenvolvimento Econômico de Veranópolis

"O grande desafio no Estado é melhorar as nossas estruturas industriais, o nosso ambiente de trabalho, e temos toda a capacidade para fazer isso. O Estado tem investido muito em inovação, tem investido muito em favorecer o cenário, em apoiar a indústria. Nós, enquanto Secretaria de Inovação, temos apoiado muitos projetos de inovação, de pesquisa, principalmente junto às universidades, para que esse cenário e os ambientes de inovação possam cada vez mais contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado."

Claudir Padia — diretor adjunto no Departamento de Ambientes de Inovação, na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

“Inovação não é produto, nem só tecnologia. Ela acontece todos os dias, dentro das empresas, das instituições e do território. É processo e só existe porque existem pessoas. Se não houver articulação entre empresas, entidades e universidades, perdemos a capacidade de fazer mais pela região. Inovação é coletiva e exige compromisso."

Pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Neide Pessin