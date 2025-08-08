Lideranças políticas discutem economia regional no Mapa Econômico de Garibaldi

Ana Stobbe, Cláudio Isaías e Luciane Medeiros, de Garibaldi

A cidade de Garibaldi sediou o terceiro evento do Mapa Econômico do RS de 2025 nesta quinta-feira, 7 de agosto. O encontro, realizao na Câmara de Indústria e Comércio (CIC) do município contou com a presença de lideranças políticas locais que debateram as potencialidades e os desafios ao desenvolvimento econômico das Regiões da Serra, Hortênsias, Campos de Cima da Serra e os Vales do Caí e do Paranhana Encosta da Serra.

Relações comerciais

"A Serra gaúcha está produzindo muito e ajudando a reerguer o Rio Grande do Sul. O Mapa Econômico do RS vem coroar, impulsionar e motivar ainda mais o progresso, a união e o crescimento da Serra e principalmente das nossas comunidades italianas. Eu acredito no trabalho e queremos a tranquilidade comercial nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos porque vai ser bom para todos, inclusive para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e da Serra gaúcha."

Sérgio Chesini, prefeito de Garibaldi

Logística

"O principal desafio que temos hoje em termos de microrregião são os acessos, a falta de rotas alternativas. Temos a BR 470 que passa por Veranópolis, duramente atingida devido às intempéries climáticas do ano passado. Estão sendo feitos investimentos grandes, mas ainda assim ainda temos dificuldade de acesso. Essa questão é um entrave para o recebimento de insumos para a produção, saúde, educação e o turismo."

Cristiano Dal Pai, prefeito de Veranópolis

Reestruturação de negócios

"O desenvolvimento econômico é uma oportunidade e um desafio para o Rio Grande do Sul e para Serra gaúcha. Estamos em uma região extremamente desenvolvida e temos desafios relacionados a melhor infraestrutura das nossas rodovias e também no escoamento da nossa produção, seja por via aérea ou marítima". Temos agora um grande desafio que é conseguir superar a questão da tarifaço dos Estados Unidos. Temos o desafio que é conseguir buscar novos mercados internacionais e aquecer ainda mais o mercado interno para que não tenhamos redução das linhas de produção e até mesmo corte de vagas de emprego."

Jonas Tomazini, prefeito de Farroupilha

Limites orçamentários

"Temos que ficar olhando as matrizes econômicas do Brasil e do mundo e ficar atentos a inovação, a fintechs e as starups que podem ajudar no desenvolvimento dos municípios. A economia é um desafio para os prefeitos porque temos um orçamento, muitas vezes apertado, e precisamos realizar às obras necessárias ao desenvolvimento dos municípios da Serra gaúcha."

Volmir Rech, prefeito de São Marcos

Impactos do tarifaço

"A Serra gaúcha naturalmente tem um escopo de crescimento e de desenvolvimento por conta. É a segunda região mais desenvolvida do Estado e a segunda economia do Rio Grande do Sul. A Serra tem crescido muito e o que valoriza e impacta muito é a diversidade que nós temos. Temos setores fortes na Serra gaúcha e o nosso desafio agora são as medidas anunciadas pelos Estados Unidos com relação aos produtos brasileiros e os seus impactos nos nossos negócios."

Gilberto Galafassi, secretário municipal de Gestão e Finanças de Caxias do Sul

"Os municípios têm desafios relacionados à atração de investimentos para melhorar cada vez mais a região da Serra. Na catástrofe climática, vimos a resiliência dos gaúchos e das nossas empresas. Os prefeitos têm trabalhado para desenvolver a Serra gaúcha com políticas de inovação e desenvolvimento para enfrentar momentos políticos turbulentos que ocorrem no Brasil e agora os relacionados ao tarifaço dos Estados Unidos."

João Fracasso, secretário municipal de Desenvolvimento de Veranópolis

Empreendedorismo

"O desenvolvimento econômico é sempre um desafio para a Serra gaúcha porque estamos sempre em crescimento. Quem está na Serra faz parte de um projeto empreendedor porque aqui temos a geração de empregos, de renda, inovação e diversificação em diversos setores produtivos."

Juarez José Piva, secretário municipal de Bento Gonçalves