Vinícola Aurora antecipa eventos climáticos e informa cooperados

técnicas para produção do vinho do futuro O pacote de manejo e, que seja, o máximo possível, controlável diante das mudanças climáticas, inclui a instalação de estações meteorológicas próprias pelas vinícolas. No caso da Cooperativa Vinícola Aurora, este sistema é complementado com o desenvolvimento de um aplicativo, chamado Caderno de Campo, que interliga a estação meteorológica a um software, que notifica cada uma das 1,1 mil famílias cooperadas sobre eventos climáticos. No mesmo sistema, há modelos de auxílio ao controle de doenças, ao monitoramento da fertilidade das gemas da videira e a melhor estratégia para a poda, com leitura específica da área do cultivo.

A intensidade dos eventos de maio no Rio Grande do Sul atropelou, pela sua excepcionalidade, o modelo de precisão da cooperativa. Ainda assim, naquele que é considerado o maior obstáculo enfrentado pelos produtores em 93 anos da cooperativa, as perdas foram controladas. Somente 12 hectares, ou 3,5% do total de uvas, foram completamente perdidos em deslizamentos, por exemplo. O problema maior foi o acúmulo de problemas. Na safra de 2024, a redução da produção da Aurora foi de 28,6% em relação ao ano anterior.

A valorização do produto de excelência acaba fazendo a diferença nos números. Mesmo com o cenário ambiental adverso, a estimativa da cooperativa é de aumentar em 10% o seu faturamento em 2024. Com um investimento de R$ 32,1 milhões entre as unidades industriais em Bento Gonçalves, armazenagem vertical, novos tanques de vinhos, maquinário e melhorias na linha de suco de uva, a Aurora mantém seu planejamento de chegar em 2026 ao primeiro ano com faturamento de R$ 1 bilhão.

Para 2031, é prevista a inauguração de uma nova unidade no Vale dos Vinhedos, destinada ao recebimento de uvas e ao aumento da capacidade de processamento da fruta.