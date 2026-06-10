Rede Kuchak investe R$ 40 milhões em novo supermercado e projeta 250 empregos em Ijuí

Uma das principais marcas do varejo gaúcho, a Rede Kuchak está investindo mais de R$ 40 milhões na construção de um novo supermercado em Ijuí, no Noroeste do Estado. Localizado na avenida das Nações, na Linha 3 Oeste, o empreendimento terá cerca de 17 mil metros quadrados de área construída e deverá gerar aproximadamente 250 empregos diretos quando entrar em operação.

A nova unidade, que funcionará como atacarejo, será a maior da rede e contará com estrutura voltada tanto para atendimento ao público quanto para operações administrativas. O projeto prevê cerca de 6 mil metros quadrados dedicados exclusivamente ao setor de compras, além de salas para reuniões e escritórios no piso superior.

O complexo também terá estacionamento com 240 vagas no subsolo e outras 40 na parte frontal do prédio. As obras começaram no início de 2025 e seguem em andamento. Embora ainda não haja uma data definida para inauguração, a expectativa da empresa é concluir o empreendimento nos próximos meses.

A expansão ocorre em um momento de crescimento da empresa, que já opera quatro supermercados em Ijuí e recentemente incorporou uma antiga unidade do supermercado Nacional, fechada pelo Carrefour em 2023. Segundo o diretor da rede, Juarez Kuchak, o planejamento inclui ainda a abertura de uma nova loja em São Luiz Gonzaga, na região das Missões, em 2027.

“Temos uma área lá já sendo preparada. Provavelmente será um projeto para o ano que vem. Aqui em Ijuí o investimento passa de R$ 40 milhões. Em São Luiz Gonzaga, ainda não temos o orçamento fechado, mas acredito que passe de R$ 15 milhões. O mercado continua apresentando potencial e estamos apostando nisso ”, afirma.

Fundada na década de 1960 pelo pai de Juarez, a empresa mantém forte identificação com o município. O empresário assumiu a gestão do negócio em 1989 e atribui parte do crescimento à relação construída ao longo das décadas com os consumidores locais.

“Nós somos de Ijuí. Temos uma tradição de pai para filho. Nossa venda é bastante movimentada e sempre tivemos uma relação muito próxima com os clientes”, destaca.

Apesar do cenário econômico marcado por incertezas nacionais e internacionais, o empresário avalia que o consumo segue aquecido no segmento supermercadista. “Supermercado e farmácia são atividades essenciais. O consumo sempre existe. Claro que é preciso trabalhar para conquistar o cliente todos os dias, mas não sentimos retração nas vendas”, observa.

Mas, se por um lado a demanda permanece estável, por outro a falta de trabalhadores preocupa o empresário. Atualmente, a rede emprega cerca de 500 pessoas, número que deverá crescer significativamente com a abertura da nova unidade.