Lideranças da metade Norte do RS apontam desafios e oportunidades para a região

* Ana Stobbe, Gabriel Margonar e Luciane Medeiros, de Ijuí

Painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em Ijuí reuniu empresários, dirigentes de entidades empresariais e profissionais e gestores públicos das regiões Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Nordeste, Celeiro, Produção, Médio Alto Uruguai, Rio da Várzea, Alto da Serra do Botucaraí e Alto Jacuí. O evento foi realizado na noite desta quinta-feira, 28 de maio, na sede da Associação Comercial e Industrial de Ijuí. Confira a percepção dos participantes sobre os desafios e as oportunidades para avançar com o desenvolvimento da região.



“Viemos de anos de frustrações de safra, além dos desafios climáticos que ainda exigem uma reestruturação do setor. Apesar disso, acredito que momentos de crise também geram oportunidades, porque nos obrigam a rever processos e buscar novas formas de crescer. Vejo um potencial importante no setor de biocombustíveis, com novas empresas surgindo e investindo na região.”

Juliano Beck, presidente da Associação Comercial e Industrial de Ijuí (ACI Ijuí)

“A região Noroeste, em especial a região de Ijuí e os municípios da Amuplan (Associação dos Municípios da Região do Planalto Médio), do qual Jóia faz parte, tem apresentado índices de desenvolvimento muito altos. Nós temos um potencial agropecuário muito forte. Jóia tem 80 mil hectares de lavouras plantadas de milho e soja. Momentos como esse, do Mapa Econômico, são importantes para trazermos, trocarmos ideias e mostrarmos o nosso município, nosso potencial para investidores. Nós mesmos, no município de Jóia, estamos buscando parceria com as instituições de fora, com o Sistema S, oferecendo planos e negócios para os nossos potenciais investidores para buscarmos uma política de desenvolvimento que traga uma qualidade positiva no futuro do nosso cidadão. No momento, a maior dificuldade nossa aqui da região têm sido as intempéries climáticas. Dependemos bastante de políticas públicas do governo federal, agora tem o PL 512, uma pauta política muito representativa. O município, falando especificamente de Joia, 75% do PIB é da lavoura. Ijuí já tem outro indicador um pouco diferente, é mais de serviços, porque acaba aglutinando toda a região. A gente trabalha na parceria muito forte dentro da Amuplan, através do Corede, que é muito importante. Dentro do Corede são debatidas as pautas, mas o principal desafio da nossa região hoje são as intempéries climáticas dos últimos cinco anos, que carecem de políticas públicas para dar o fomento na produção.”

Dionei Lewandowski, prefeito de Jóia

“Temos uma boa movimentação e um fluxo constante de consumidores, até porque supermercados prestam serviços essenciais à população. Hoje, porém, o maior desafio é a dificuldade para encontrar mão de obra, um problema que afeta diretamente a operação e o crescimento dos negócios.”

Juarez Kuchak - proprietário do Grupo Kuchak de Supermercados

“Uma oportunidade para o desenvolvimento da Região é, sem dúvidas, a nossa capacidade de trabalhar de modo associado entre empresas locais. Por outro lado, vejo a questão da logística como um grande desafio: as rodovias estão bastante precárias. E um segundo grande desafio é a capacidade de geração e fixação de mão de obra.”

Martinho Kelm - diretor-executivo Lojas Fricke Ltda

“Vejo que o principal desafio está no modelo agropecuário baseado na produção de soja e trigo, que deve enfrentar nos próximos anos um aumento relativo dos custos, impulsionado pelo preço do petróleo e dos fertilizantes, enquanto o valor dos produtos não cresce na mesma proporção. Por outro lado, a principal oportunidade para a região, especialmente para Ijuí, está no fortalecimento da indústria. O valor agregado do setor industrial tem aumentado ano após ano e acredito que, além de um setor de serviços já consolidado, precisamos avançar ainda mais nos investimentos industriais para impulsionar o desenvolvimento regional.”

Alceu Van der Sand, relações institucionais na América Latina da Hidroenergia

“Nós temos muitas oportunidades na região de Marau, que é uma região muito rica. Nós temos muitas empresas e muitas oportunidades de trabalho. O desafio são as questões de recursos humanos e mão de obra para que essas empresas possam estar recrutando.”

Fernanda Pinheiro Brocco, diretora geral da Secretaria de Inovação, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Marau

"O exame do Pisa, realizado a cada três anos, mostra que os brasileiros têm uma dificuldade muito grande de lidar com questões como a Matemática, na qual 66% dos jovens não conseguem atingir a nota 2 no teste. Em Português, 65% dos alunos não conseguem atingir a nota 2, e em Ciências o cenário é muito parecido. Esses jovens chegam à universidade e muitos estudam em instituições que qualificam baseadas no lucro, e não na qualidade.”

Reitor da Unijuí, Dieter Siedenberg

“Hoje, a situação inspira mais preocupação do que entusiasmo, mas não podemos esmorecer. O desafio é enfrentar esse cenário, criar oportunidades e seguir em frente. Ao mesmo tempo, vejo que há um grande potencial a ser recuperado em setores que atravessam dificuldades, especialmente a agricultura, que vem sofrendo bastante nos últimos anos. Retomar a força dessas atividades é uma das principais oportunidades para a região.”

Clóvis Thomas, presidente da Cisbra

“O desafio é diário. Está complicado com essa questão das guerras e também por ser um ano eleitoral, fatores que acabam influenciando os negócios. Mas tenho muita esperança em relação à região, porque quem empreende não pode desistir, tem que seguir se reinventando e buscando oportunidades. Acredito que ainda há coisas boas pela frente neste ano. Um dos setores que mais cresce hoje é a construção civil, área da qual faço parte. Temos visto aumento da atividade e da geração de empregos, o que é positivo porque movimenta toda a cadeia econômica.”

Felipe Mayer, proprietário Tigrão das Tintas

“Nossa região é muito promissora, mas talvez precise avançar mais em inovação e acreditar ainda mais no empreendedorismo para transformar esse potencial em resultados concretos. Como pesquisadora da área de desenvolvimento regional, acredito muito nesse processo e também na capacidade das pessoas de promoverem as mudanças necessárias para construirmos perspectivas melhores. Ao mesmo tempo, um dos grandes desafios da região é reter talentos. Temos muitas pessoas qualificadas que acabam buscando oportunidades em outros lugares, e conseguir mantê-las aqui, aproveitando todo esse potencial, será fundamental para o futuro da região.”

Vanise Prates, proprietária da Prates Gestão & Resultados

“A nossa região tem uma característica que pode ser vista tanto como desafio quanto como oportunidade: a distância dos grandes centros. Por um lado, isso gera uma demanda local importante por serviços de saúde, turismo e outros setores que precisam ser atendidos, criando oportunidades de desenvolvimento que a região deve aproveitar e potencializar. Por outro, essa mesma condição exige investimentos em infraestrutura. Precisamos avançar em aeroportos, estradas, duplicações e concessões, por meio de parcerias público-privadas, para atender essa demanda crescente.”

Mauro Tschiedel, proprietário da Usina Info

“Vejo muitas oportunidades de desenvolvimento, principalmente no agronegócio, que é a base da economia regional. Ao mesmo tempo, cidades como Ijuí têm no comércio um dos seus principais motores econômicos. No setor de energia solar, onde atuo, ainda existe um vasto campo para crescer. Já entre os desafios, destaco as taxas de juros elevadas e os impactos que o Rio Grande do Sul ainda sente dos últimos anos, fatores que afetam o consumidor e, consequentemente, os empresários.”

Renan Turra, proprietário SegEnergy Energia Solar

“Os principais desafios que enfrentamos hoje estão ligados à situação econômica da região, muito dependente da agricultura. As últimas safras ficaram abaixo do esperado e isso acaba refletindo diretamente no comércio. Precisamos de resultados melhores nos próximos anos e de políticas que ajudem a impulsionar esse crescimento. Por outro lado, Ijuí tem um potencial muito grande, por ser um importante polo de consumo para toda a região. As oportunidades estão justamente nessa forte demanda que o município concentra.”

Onorio Santiago, sócio-proprietário Dipan House

“Acredito que o desenvolvimento da região passa, acima de tudo, pela capacidade de criar um grupo comprometido com um projeto comum. Quando existe união em torno de objetivos claros, fica mais fácil identificar as necessidades da região e construir soluções coletivas. Vejo que uma das principais oportunidades está justamente nessa articulação entre diferentes atores. Já o grande desafio é fazer com que as pessoas sejam mais transparentes, objetivas e colaborativas, deixando de lado o individualismo para pensar mais no desenvolvimento regional.”

Alexandre Rodrigues, proprietário da Alexandre Rodrigues

“Um desafio seria a conexão entre as demandas das empresas locais e a formação de profissionais qualificados, para que essa relação se dê de forma mais coesa. E uma oportunidade é a de termos mais empresas, empregos e fortalecer os negócios da região”, Franciele Fridhein, engenheira civil na Panorama

“A ampliação do aeroporto é importante por ser um setor estratégico da região e do município. E uma oportunidade está na própria gestão da administração municipal do aeroporto, que está permitindo, através de uma lei municipal, que empresários invistam no aeroporto para que isso aconteça.”

Carlos Schulz, gerente do aeroporto de Ijuí

“Um dos grandes desafios da região noroeste é a sucessão das empresas familiares no agronegócio diante das mudanças econômicas e da saída dos jovens para os grandes centros. Por outro lado, também temos uma enorme oportunidade no fortalecimento do empreendedorismo da inovação, da qualificação profissional impulsionando o desenvolvimento regional e valorizando os negócios locais.”

Luciana Maria Schütz, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)

“A mobilidade tem que ser mais trabalhada, porque é um desafio tanto para o transporte de cargas quanto de pessoas. Mas deve ser melhorada com a duplicação da BR-285. Já nas oportunidades, temos várias lideranças e setores pujantes, como a saúde, o agronegócio e a geração de energia. São oportunidades grandes nos serviços, comércio, agropecuária e indústria. Por isso, é importante conectarmos mais pessoas, numa quádrupla hélice que passa a ser importante. E a educação está em tudo isso.”

Daniel Baggio, vice-reitor da Unijuí

“Hoje, o desafio que temos não é um desafio local e nem microrregional. É um desafio maior, composto por uma sequência de crises que nós tivemos aqui no Estado e no Brasil como um todo. Desde a crise econômica que nós estamos passando hoje a nível mundial, e isso afeta o Brasil, e também as crises mais regionais nossas em função de questões climáticas que nos últimos anos nos afetaram. Nós podemos achar os caminhos e, com criatividade, buscar uma retomada dos negócios em toda a região aqui, não só no Noroeste, onde nós estamos hoje, mas em todo o Estado também. E a grande oportunidade que temos é a pujança da economia da região. Se olhar para toda a região Norte, não só o Noroeste, nós temos uma concentração muito grande de empresas importantes, de cooperativas de produção, de produtores rurais, o setor metalmecânico muito forte e pujante. As grandes oportunidades estão nesses setores através do crescimento com inovação, que é fundamental nesse momento, e buscando desenvolvimento sustentável. Um evento como o Mapa Econômico do RS é muito impulsionador, reúne a comunidade empresarial, comunidades de negócios, a comunidade institucional, e isso serve como impulso para criar motivação e criar novas energias para buscar esses desafios, buscar as soluções para esses desafios que nós estamos enfrentando. O evento acaba sendo muito impulsionador por isso, e é por isso mesmo que o próprio BRDE, como agente de desenvolvimento, faz questão de estar participando.”

Gerente regional do BRDE, Alexandre Barros

“Estamos passando por um momento muito interessante. A região Noroeste do Rio Grande do Sul vem ganhando cada vez mais visibilidade, com um enorme potencial em áreas como logística, agricultura, agroindústria e indústria. Temos riquezas e oportunidades para crescer ainda mais, mas enfrentamos desafios importantes, especialmente a falta de mão de obra e de qualificação técnica. O potencial existe, porém precisamos formar e atrair profissionais para sustentar esse desenvolvimento.”

Glademir Zanette, presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais

“A região tem um potencial muito grande a ser explorado, especialmente pensando nas Missões, que celebram 400 anos. Ao mesmo tempo, contamos com muitas indústrias, desde pequenos empreendimentos ligados às diferentes etnias da região, além de um agronegócio muito forte. Há diversas frentes que podem ser trabalhadas e que certamente contribuem para o desenvolvimento regional. Um dos principais desafios, na minha visão, é o fortalecimento do turismo.”

Milton Pereira, gestão de projetos Sebrae-RS

“Vejo que vivemos um momento conturbado, mas as perspectivas para a região são muito positivas. Temos um povo trabalhador e empreendedor, e isso faz a diferença. Com a retomada da estabilidade no agronegócio, que sustenta boa parte da economia regional, a tendência é de crescimento. Também vemos municípios como Ijuí atraindo investimentos e se transformando. Entre os desafios, destaco a necessidade de melhorar a infraestrutura rodoviária e investir mais em educação e qualificação, já que a falta de mão de obra preparada tem impactado o desenvolvimento.”

Elemar Antônio Lenz, Gerente de Unidade Operacional do CIEE-RS

“Uma dificuldade que temos aqui é a mobilidade. As BRs daqui estão muito sucateadas e isso, além da perda de vidas, gera um custo altíssimo na economia, porque encarece o produto. E a oportunidade que vejo é o agronegócio que move a economia e alimenta a população tanto no nível federal quanto no mundo todo.”

Eduardo Sperb, diretor executivo da Associação Comercial e Industrial de Panambi

“A Região Norte é bastante diversificada, mas tem um grande desafio na área da gestão pública e em manter toda a estrutura agrícola e industrial que hoje está muito bem estruturada. Tem muito espaço ainda a ser ocupado por essas agroindústrias. Precisamos canalizar mais esses recursos para atender esse mercado global da economia agrícola.”

Roque Rutili, 1º vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Sul (CREA-RS)

“Precisamos qualificar cada vez mais pessoas para o mercado de trabalho da região. Além disso, o comércio tem uma representatividade muito grande em Ijuí e região e há muitas oportunidades se instalando na Região Norte como um todo. Mas precisamos de profissionais qualificados para que se tenha cada vez mais pujança.”

Ricardo Krüger Junior, diretor do Senac-RS

“Um dos grandes desafios que temos é na logística. A infraestrutura é muito defasada, com estradas antigas e pouco investimento nos últimos anos. Estamos trabalhando via ACI para poder melhorar isso. E uma oportunidade é sermos uma região agrícola muito forte e precisamos trabalhar as potencialidades para manter a mão de obra aqui. Então, são importantes projetos de inovação e tecnologia para que quem está saindo do ensino médio e indo para o mercado de trabalho possa ficar na região e ajudar no nosso desenvolvimento em toda a cadeia do processo.”

Fabiano Schneider, diretor industrial e de produto da Kepler Weber

“Inicialmente, para olhar uma oportunidade, é preciso ter o diagnóstico correto. Nossa região está no bioma Mata Atlântida, fomos a última região a ser ocupada no Estado. E a nossa evolução aconteceu em um curto espaço de tempo. Consolidamos uma matriz produtiva muito focada no agronegócio. A partir dos anos 2000, a região começa a ser superavitária. O que precisamos é agregar valor a essa produção e reter recursos aqui através dos empreendimentos.”

Vando Hartmann, diretor executivo do Costana Frontier Resort

“Nossa região é muito ligada ao agronegócio. Mas devem surgir novidades. Nós, no Costana Frontier Resort, estamos trazendo a alimentação como um atrativo à parte do turismo. É um empreendimento que está chegando para transformar a região como um todo.”

Marcos Antônio Lopes, relações públicas no Costana Frontier Resort

“Ficamos lisonjeados de ter Ijuí escolhida para tratar esse importante tema que debate as oportunidades da geração de emprego, renda e qualidade de vida. Temos inúmeros desafios, temos um setor logístico muito forte, a saúde e a educação. Ter vocês aqui é muito importante e buscar soluções para esses desafios é muito importante para que a gente possa potencializar a vida da nossa sociedade.”

Andrei Cossetin Sczmanski, prefeito de Ijuí

“A gente sabe que os municípios enfrentam muitos desafios na questão do desenvolvimento territorial, da inovação, da construção de cidades inteligentes, e precisamos fortalecer esses elos entre a iniciativa privada, entre a universidade, entre o poder público e entre a sociedade. É o que chamamos da quádrupla hélice, que precisa ser fortalecida para que nós possamos nos desenvolver, desenvolver as nossas cidades regionalmente, para que possamos ter cidades mais humanas, mais sustentáveis, mais resilientes, e podermos caminhar rumo a um desenvolvimento econômico adequado e que realmente comporte as necessidades atuais da nossa geração. Temos um vasto crescimento econômico nos últimos anos aqui em Ijuí, desenvolvemos índices em educação e em saúde, muito importante para que possamos nos desenvolver enquanto sociedade. O evento Mapa Econômico é muito importante para que possamos aprender como construirmos melhor e nos desenvolvermos tanto como sociedade, quanto como poder público, e podermos construir o nosso futuro.”

Jonatan Piltz Nascimento, secretário adjunto de Planejamento e Regulação Urbana de Ijuí

“Como natural aqui de Ijuí e radicado em Santo Ângelo, conheço bem essa região Noroeste toda. A gente enxerga as oportunidades, toda a questão do agro, então sabemos que precisa muito desse apoio na questão da operação-juro, da operação de crédito, da securitização, precisa disso para a região voltar a crescer. Fora isso, está tudo interligado com o polo metalmecânico de Panambí, de Santa Rosa, a própria produção agrícola da região toda. E o que a gente vê hoje, pelo menos aqui em Ijuí, é a duplicação da BR 285, que a gente fala de infraestrutura, até mesmo para escoar essa produção. Temos gargalos econômicos nessa questão, por exemplo, a ERS-342, que liga em Ijuí a Cruz Alta, onde temos um polo ferroviário que leva todos esses grãos para o porto de Rio Grande. Aliás, é uma das únicas cidades com modal ferroviário funcionando e operando no Rio Grande do Sul. Então precisamos muito de investimentos na parte de infraestrutura, justamente para nós escoarmos a produção da região Noroeste. Além disso, nós temos a região das Missões, que através do aeroporto regional Sepé Tiarajú, em Santo Ângelo, conseguimos atrair mais turistas para cá e também investidores. Temos um potencial armazenado de crescimento que precisa muito de investimentos, principalmente em infraestrutura.”

Douglas Winter, representante do deputado Felipe Camozzatto

“O desafio e a oportunidade são os mesmos, que é a conexão entre todos os ambientes que nós temos: hub de inovação, incubadora, parque tecnológico, e hoje ainda não temos a conexão entre todos esses ambientes. Dentro da perspectiva do desenvolvimento pela inovação, juntar, conectar todas essas pessoas é fundamental. Só mediante a conexão entre incubadoras que podem startar as startups e os hubs e os parques tecnológicos é que vamos conseguir desenvolver regionalmente através da inovação. Esse é o caminho, é o nosso desafio mas é também a nossa oportunidade, é o jeito que vamos conseguir sim chegar a um desenvolvimento regional através da inovação.”

Isabela Albarello Dahmer, gestora de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do InovaRS

“É muito importante receber o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul aqui em Ijuí, aqui na região, porque de uma forma técnica nós conseguimos ter planejamento e a organização do nosso desenvolvimento. É importante entendermos o cenário econômico e é importante todos esses agentes estarem próximos, atuando em favor do crescimento da região. Em termos de desafio, penso sempre na necessidade que a gente tenha uma infraestrutura pública e urbana em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, que a gente tenha condições de atrair os investimentos para termos produção. Desenvolvimento se dá com o volume de produção e é importante que tanto a parte pública quanto a parte privada, ou seja, os setores todos somados, estejam trabalhando em sintonia para que a produção seja privilegiada.”