Indústria de suco é oportunidade para laranja na Costa do Uruguai

O pequeno município de Centenário, no Norte, com 2,7 mil habitantes, e que, como define o empresário Roberto Hauser, tem "o DNA da laranja", será o local de uma possível transformação na fruticultura gaúcha. Ou pelo menos, no Alto Uruguai. Mesmo sendo a maior região produtora de laranjas de suco no Estado, com cerca de 8 mil produtores – 98% deles citricultores familiares –, das seis indústrias produtoras de suco de laranja no Rio Grande do Sul, atualmente só uma, em Liberato Salzano, produz ali.

Um cenário que deve ser chacoalhado a partir de agosto. É quando a Citro Sul, união entre a empresa paulista Longa Vitta e um empresário local, pretende iniciar a sua produção na cidade. Foram investidos R$ 20 milhões para erguer a fábrica, que já está pronta, em um terreno de cinco hectares.

"A região planta e tem potencial, a costa do Rio Uruguai é o cinturão da laranja no Rio Grande do Sul, mas até hoje, com o plantio muito rudimentar. É uma fruta desejada por outros estados, com uma perspectiva de aumento de preços nos próximos anos. Representa uma grande oportunidade para todos envolvidos na cadeia produtiva. Queremos trabalhar junto com estes produtores para melhorarmos todo o processo de plantio e da safra", explica Hauser.

Com o investimento inicial, a nova fábrica terá potencial para processar 50 mil toneladas de laranjas anuais até o terceiro ano, resultando em 4 mil toneladas de concentrado. No campo, inclusive com o incentivo ao plantio de novos pomares, a estimativa é, em cinco anos, sair dos atuais 5 mil hectares de laranjas plantadas na região para 7 mil hectares.

De acordo com o empresário, o objetivo é exportar toda a produção de Centenário, inclusive com convênios firmados no exterior. Para que se tenha uma ideia, em 2023, o Rio Grande do Sul participou com apenas 1,3% das exportações brasileiras de sucos de frutas.

Em Centenário, porém, os planos podem ir adiante do suco, e abrir a região para o mercado de insumos à agricultura que hoje, no Estado, é limitado às empresas do Vale do Caí. Trata-se da produção do óleo de limoneno, a ser obtido a partir dos resíduos da laranja, e que é matéria-prima para produtos como fungicidas.

"Temos a consciência de que a laranja dá mais do que suco. Com o aporte inicial, produziremos o suco, mas já atentos e desenvolvendo a possibilidade de avançarmos em outras frentes", explica Hauser, um dos responsáveis pela Citro Sul. Além da extração do óleo, as cascas de laranja também devem ser encaminhadas ao setor pecuário da região, como alimentação animal.