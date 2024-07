Região Norte do RS é polo de produção de biocombustíveis a base de soja

O avanço do etanol a partir do cultivo de trigo enquadra-se nos objetivos de tornar a matriz energética do transporte – maior contribuidor para as emissões de gases do efeito estufa em Passo Fundo, por exemplo – mais limpa. O objetivo do País é chegar a 50% de participação de biocombustíveis, mas hoje, os combustíveis verdes representam 21,4% dessa matriz.

Nesta corrida, o Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul já são exemplares. Além da Be8, que lidera a produção nacional de biodiesel, e atualmente avança com um projeto inovador no Paraguai, há pelo menos outras quatro usinas produzindo biocombustíveis a base de soja na região.

No pequeno município de Camargo, de 2,9 mil habitantes, por exemplo, funciona desde 2010 a BioFuga, que atualmente recebe investimentos para ampliação da produção. Uma unidade processadora de grãos de soja começou a ser instalada no ano passado, com capacidade para processar duas mil toneladas de grãos por dia, produzindo 500 mil litros de óleo de soja diariamente, absorvendo somente neste ano R$ 350 milhões em investimentos. O material abastece a usina de biodiesel já em operação no município. O projeto é dividido em três etapas, e no momento, a segunda está sendo finalizada, com as instalações de silos na área.

Conforme a diretoria da empresa Fuga, que tem origem em Marau, a usina, que foi o primeiro investimento em energias sustentáveis feito pela empresa, ainda em 2010, tem a importância de absorver a produção de grãos e de gordura animal da região. O diferencial desta unidade em relação a outras produtoras de biodiesel na região é o maior percentual de matéria-prima de base animal, originária em sua maioria da própria produção da empresa, no seu biodiesel. No horizonte da empresa está ainda a construção de uma nova usina de biodiesel na região Centro-Oeste do Brasil.