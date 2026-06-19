Lideranças da Macrorregião Metropolitana apontam desafios e oportunidades para o RS

* Ana Esteves, Ana Stobbe, Gabriel Margonar e Gabrieli Silva
O painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado em Porto Alegre na quinta-feira, 18 de junho, reuniu empresários, gestores públicos e dirigentes de entidades empresariais e profissionais das regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte. O evento foi realizado no Teatro do Ciee-RS e teve a participação de cerca de 400 pessoas. Confira a percepção dos participantes sobre os desafios e as oportunidades para avançar com o desenvolvimento da região e do Estado.
* Ana Esteves, Ana Stobbe, Gabriel Margonar e Gabrieli Silva
O painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado em Porto Alegre na quinta-feira, 18 de junho, reuniu empresários, gestores públicos e dirigentes de entidades empresariais e profissionais das regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte. O evento foi realizado no Teatro do Ciee-RS e teve a participação de cerca de 400 pessoas. Confira a percepção dos participantes sobre os desafios e as oportunidades para avançar com o desenvolvimento da região e do Estado.