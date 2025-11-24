Supermercados, farmácias e shoppings puxam aportes na área metropolitana

Região Metropolitana de Porto Alegre Atacarejos, farmácias, supermercados e shopping centers. O enredo do varejo naem 2025 combina os quatro ingredientes, mostrando atração da porção mais populosa do Estado para grupos de diferentes origens, entre gaúchos e de outras regiões.

Em número, as farmácias largam na frente pelos anúncios de aberturas. A população também detecta a evolução do setor pelas esquinas que ganham unidades das marcas, com a rivalidade entre os grupos São João e Panvel. Mas em volume de investimentos, os atacados com pegada de autosserviço para consumidor final são imbatíveis.

Somente os líderes supermercadistas protagonizam um rally de expansão por meio de atacarejos. Grupo Zaffari, Comercial Zaffari, Unidasul e Imec ampliaram a presença no modelo na região. Já nos centros comerciais, rede Bourbon, do Zaffari, e Bordaza (Bortoncello, DÁgostin e Zaffari), são os empreendimentos ativados no ano. Dentro dos empreendimentos existentes, a chegada de novas marcas e também áreas, com aposta forte em lazer e gastronomia, lideram as apostas no setor.

Dos novos complexos, o Bourbon Carlos Gomes, com aporte de R$ 315 milhões, combina varejos de moda, cosméticos, acessórios, livros e restaurantes, além de lazer ligado a cinema com serviço VIP. O Iguatemi Porto Alegre investiu em área especial para gastronomia, com o Gardens, que terá unidade inédita no Brasil do portenho La Cabrera, de carnes.

Na briga pelos consumidores de moda, os dois shoppings do grupo Iguatemi, que tem ainda o Praia de Belas, ambos em Porto Alegre, terão as primeiras unidades da gigante varejista de moda sueca H&M. No Praia, ainda vai ter a operação do supermercado do Zaffari, onde foi o Nacional. O varejo também tem a movimentação de lojas para o Centro Histórico, com liderança de alimentação e cosméticos e utilidades.

Os atacarejos focaram a disputa na Capital e vizinhança. O Zaffari abriu na avenida Protásio Alves, na Zona Leste e antiga mega área da Gaúcha Cross, o Cestto, terceiro da rede, e terá outro em Viamão em dezembro. A cidade ao lado da Capital já ganhou este ano uma filial do Stok Center, que é da Comercial Zaffari, que já está em obras para ter uma das menores unidades na avenida Ipiranga, na Capital.

O Unidasul abriu loja Macromix em Cachoeirinha, e prepara mais unidades porto-alegrenses entre a bandeira Rissul, que é de supermercado e o atacarejo, que sucederá o Nacional na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, próximo ao Centro da Capital. Dois Rissul serão abertos em dois complexos da Dallasanta, nas Zonas Leste e Sul.

A rede regional Max Center abriu o segundo Jumbo (atacarejo), agora em Porto Alegre. Outra rede de médio porte e com penetração metropolitana, o Monaco Atacado, terá nova loja em Sapucaia do Sul este ano e já ergue outra em Gravataí. O Imec, de Lajeado, estreou a terceira loja de seu supermercado com atacado Desco na Capital, desta vez na Zona Norte.