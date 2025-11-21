A paçoca daqui para o paladar internacional

A cada dia, dois milhões de paçocas de amendoim são produzidas na DaColônia, em Santo Antônio da Patrulha. O item não faz parte do levantamento SuperHiper, da ABRAS, mas garante à empresa familiar a vice-liderança no mercado brasileiro e abre caminho para novos horizontes.

"Nossa especialidade são os produtos à base de amendoim, e com eles que estamos abrindo fronteiras e avançando nos mercados nacional e internacional. O consumidor hoje está buscando produtos mais saudáveis, com funcionalidade e sabor. Desenvolvemos, por exemplo, barras de proteína com tâmaras. O mercado fitness é um nicho importante no Brasil", explica o diretor da empresa, Willian Freitas,

A fabricante gaúcha tem a ambição, porém, de abrir mais espaços nas gôndolas internacionais. A DaColônia investe R$ 15 milhões este ano para ampliar principalmente a produtividade na sua linha de pasta de amendoim e de embalagens. Em média, são produzidas 2,5 mil toneladas de produtos por mês em Santo Antônio da Patrulha, e a meta é chegar a 3 mil toneladas em 2026. A capacidade da fábrica, no entanto, chega a 3,2 mil toneladas e, ao final do atual investimento, chegará a 3,5 mil toneladas.

O desafio fora do Brasil, segundo Freitas, é encontrar a melhor estratégia para furar a bolha das gôndolas e prateleiras dos "importados" nos Estados Unidos.

"Por isso, estamos investindo em mudanças na embalagem, comunicando em inglês, português e espanhol, e na valorização do nosso produto, que é mais saudável. A pasta de amendoim norte-americana, por exemplo, tem açúcar e outros ingredientes, torna-se um creme de amendoim. A nossa é pura. Temos produtos para competir com eles, mas apostamos na linha saudável como um novo nicho", aponta o diretor.

O tarifaço imposto pelo governo norte-americano acabou reduzindo a velocidade do crescimento da DaColônia naquele mercado, mas não freou. Segundo Willian Freitas, o parceiro da empresa naquele país segue demandando pelo produto brasileiro. E a abertura de novos mercados prossegue. A cada ano, a DaColônia participa de pelo menos três feiras internacionais de alimentos.