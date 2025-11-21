Indústria pesada em Alvorada

A rota para atração de investimentos também é seguida pela vizinha Alvorada. O município tem a sétima maior população entre as regiões retratadas neste capítulo do Mapa Econômico. No entanto, somente o 14º PIB e, conforme o prefeito Douglas Martello, o pior PIB per capita do Rio Grande do Sul, tendo 90% da sua força de trabalho empregada fora da cidade.

Para inverter essa lógica, uma das apostas de Alvorada está na indústria pesada. A Indústria Nacional de Aço Pronto (INAP), que opera quatro indústrias no município já há mais de 50 anos e responde pela maior contribuição de ICMS de Alvorada, finalizou este ano um investimento de R$ 25 milhões na modernização da sua produção. Foi justamente a inovação promovida pela iniciativa privada que atraiu outros atores do setor a também apostaram no potencial de Alvorada.

São os casos da Metalúrgica Ciron, que aporta R$ 180 milhões na cidade para erguer a sua fábrica e iniciar operações em 2027, e da DA KLL, integrante do grupo SAF Holland, com outros R$ 55 milhões aportados para ampliar sua capacidade de fabricar peças para caminhões, reboques e ônibus.

O município oferece um pacote de incentivos para novas instalações e ampliações de empresas, com isenções de taxas de alvará e de ISSQN, além da suspensão de dívidas antigas de IPTU. À exemplo de Viamão, a expectativa pelo maior desenvolvimento em Alvorada vem acompanhada pelas obras de infraestrutura aguardadas pela região, como as duplicações da ERS-118 e da Estrada Caminho do Meio.