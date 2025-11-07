CREA destaca papel dos profissionais na reconstrução do Rio Grande do Sul

O papel essencial dos profissionais vinculados ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) no desenvolvimento econômico do Estado e na reconstrução após as enchentes de 2024 foi destacado pelo engenheiro civil Matheus Borges dos Santos, assessor da presidente do Conselho, Nanci Walter. Ele participou do Mapa Econômico do RS realizado na quinta-feira (6) no salão de Convenções da Fiergs.

No discurso, Santos reafirmou o compromisso da entidade como parceira do Mapa Econômico do RS e a sua disposição para colaborar com o governo do Estado, a indústria e os empresários na construção de um futuro melhor para a sociedade gaúcha. "É uma honra para o CREA/RS participar como parceiro do Mapa Econômico do RS que destaca os principais indicadores e perspectivas econômicas do Estado. É um evento que leva a informação para o interior do Estado e que trata de inovação", comenta. Santos explica que a entidade junto com o governo estadual e a sociedade gaúcha segue enfrentando as adversidades.