Infraestrutura é o maior desafio do Rio Grande do Sul, diz Fernanda Barth

"O maior desafio do Rio Grande do Sul é a infraestrutura, não apenas a perdida na catástrofe climática de 2024, mas também a que já era deficiente, sendo crucial para a competitividade econômica". A avaliação foi feita pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Fernanda Barth, que representou o prefeito Sebastião Melo no Mapa Econômico do RS realizado na quinta-feira (6) no salão de Convenções da Fiergs.

A edição reuniu representantes das regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral para destacar os principais indicadores e perspectivas econômicas do Rio Grande do Sul. "Temos a necessidade de investimentos em rodovias e também na construção de um segundo porto, com o objetivo de facilitar o acesso dos produtos de qualidade do Estado aos mercados para termos concorrência com o Mercosul e outros mercados mundiais", destaca. Fernanda Barth afirma que Porto Alegre busca novas fontes de renda, como empréstimos internacionais e investimentos em turismo e eventos para lidar com os desafios futuros da reforma tributária.

Conforme Fernanda Barth, o Estado necessita sim de um segundo porto e de estradas em boas condições. "Precisamos de todo o tipo de infraestrutura, porque produzir nós produzimos e os nossos produtos têm qualidade internacional", comenta. A secretária municipal de Desenvolvimento destaca que é preciso chegar nos mercados internacionais e do Mercosul de uma forma mais rápida e mais barata. "Todo o meu apoio ao meio produtivo do Rio Grande do Sul e ao agronegócio que merece a securitização", ressalta.

Com relação a Porto Alegre, a secretária afirma que o prefeito Sebastião Melo está preocupado em ter novas fontes de investimento. "Temos empréstimos internacionais que estão chegando e que vão fazer muita diferença e vão mudar a cidade", destaca. Fernanda Barth diz que são recursos financeiros que vão tornar o Centro Histórico, o 4º Distrito e o resto da Capital num potencial de turismo internacional. "Não tenho dúvida disso. E a gente sabe que a reforma tributária vai tornar a vida dos municípios muito mais difícil a partir de 2027", acrescenta. A secretária destaca que é preciso ter como foco a atração de dinheiro novo. "Isso passa por investimento em turismo e eventos e por termos novos serviços na cidade", comenta. Para ela, o prefeito Sebastião Melo não poderá se agarrar no único imposto em que ele tem algum controle, que é o caso do IPTU", explica.