Lideranças do varejo gaúcho destacam potencial da Região Metropolitana

Mapa Econômico do RS Lideranças do varejo gaúcho participaram do evento, realizado na Fiergs, nesta segunda-feira, 9 de dezembro. Em entrevistas antes da reunião-almoço, os dirigentes destacaram o potencial da Região Metropolitana de Porto Alegre e oportunidades. Veja as contribuições:

"É preciso ter um novo olhar para uma região que está se reinventando todo dia. Com muitos dados, podemos planejar de uma forma segura e estruturada. A Região Metropolitana é, de fato, o coração do Rio Grande do Sul." Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS

"O trabalho do Mapa Econômico do RS mostra potencial de cada região e da reconstrução do Estado que está em patamar superior e com segmentos buscando entregar mais. O Turismo já está voltando às regiões, como a Serra Gaúcha. Aqui, estamos na região mais afetada e que está se superando." Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas)

"Acredito que muito da força que a região está tendo vem da maneira como associações e entidades organizadas, com setor público, iniciativa privada e população, estão agindo para ter um bom resultado. É uma união pelo desenvolvimento e que está fazendo a diferença." Paulo Geremia, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha)

"O potencial da Região Metropolitana de Porto Alegre é gigantesco para o varejo. Um terço dos consumidores está aqui e tem todo potencial para melhorar ainda mais, com demanda de empregos e recuperação." Vilson Noer, presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varjejo (FAGV)

"Aprendemos em 2024 que a comunidade conseguiu fazer a grande diferença, ou seja, a grande mudança. A cada um de nós cabe entender a situação como uma crise ou como uma oportunidade de reinventar o sistema. A sociedade tem a oportunidade para a reinvenção do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Vamos fazer acontecer de forma diferente em 2025 porque somos empreendedores".

Suzana Vellinho Englert, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)