Dnit mantém projeção de finalizar obras na Ponte do Fandango em julho

obras da Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, segue sendo até o fim do primeiro semestre de 2026, com operação a partir de julho. Durante coletiva de imprensa realizada nesta semana, na Federasul, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro, detalhou os fatores que levaram ao adiamento inicial do cronograma, que previa a entrega em abril. A previsão de conclusão dassegue sendo até o fim do primeiro semestre de 2026, com operação a partir de julho. Durante coletiva de imprensa realizada nesta semana, na Federasul, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro, detalhou os fatores que levaram ao adiamento inicial do cronograma, que previa a entrega em abril.

Segundo Hiratan, a mudança está relacionada à complexidade das etapas finais da obra, que concentram intervenções estruturais e operacionais determinantes para a liberação da travessia. "A nossa programação continua sendo julho. Estamos trabalhando para tentar antecipar, mas não tem como fechar uma data ainda porque existem várias interferências ao longo da obra", afirmou o executivo.

De acordo com o Dnit, os serviços em execução incluem ajustes estruturais, conclusão dos acessos e implantação dos sistemas de segurança e sinalização. Essas etapas são consideradas essenciais para garantir a operação plena da ponte.

Superintendente do Dnit, Hiratan Pinheiro explicou plano em coletiva de imprensa TÂNIA MEINERZ/JC

A obra já alcançou 90% de execução física e entra na fase final. A estrutura foi ampliada após a cheia histórica de 2024, com elevação de 3,14 metros, reforço dos pilares e adequação da capacidade de carga para até 45 toneladas. "Vai ser uma obra entregue já na sua adequação plena, com capacidade de carga atualizada, acostamento e passagem de pedestres", acrescentou o superintendente do Dnit.

Enquanto a liberação não ocorre, a travessia segue sendo realizada por balsa, solução provisória que mantém a ligação entre os dois lados da cidade de Cachoeira do Sul, mas continua impactando a rotina da população e a logística regional.