Distrito Industrial de Cachoeira do Sul toma forma e espera movimentar porto

Um segundo distrito industrial começa a sair do papel em Cachoeira do Sul. Próximo à multinacional Cargill, duas empresas já estão se instalando nos lotes comercializados pelo governo estadual gaúcho: a AMD Metalúrgica, que já não dá conta do aumento de produção na atual localização, no centro da cidade, e a FM Cavacos, de Boqueirão do Leão, que deverá instalar uma rede de apoio logístico aos caminhões que transportam madeira na região.

Dos 112,02 hectares do espaço, 11,9 já estão disponíveis de imediato com infraestrutura completa instalada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), incluindo pavimentação, energia elétrica, telefonia e água. Há, ainda, uma área de 80 hectares destinada à expansão futura.

“Sabemos da dificuldade que os municípios têm de ter área disponível para conceder às empresas que estão se instalando, principalmente as grandes. E temos uma área privilegiada, com acesso asfáltico, que dá para chegar tranquilamente de caminhão. Estamos resolvendo algumas questões burocráticas que impedem a implantação do distrito neste momento, mas que estão na iminência de acontecer”, conta o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeira do Sul, André Bessow, que tem atuado nas articulações com a Sedec.

FM Cavacos já obteve licença de instalação para centro de apoio logístico TÂNIA MEINERZ/JC

Um dos diferenciais da região está relacionado à sua localização. Afinal, o distrito está ao lado do porto de Cachoeira do Sul, onde inicia o trecho navegável do rio Jacuí, que se estende até o lago Guaíba, fazendo conexões, ainda, com os rios Taquari e dos Sinos. Atualmente, a navegação não é possível, mas os planos são de que seja retomada em um futuro próximo.

contratação de uma empresa para a realização dos estudos técnicos e da batimetria da hidrovia , com previsão de que os serviços possam iniciar ainda no primeiro semestre de 2026. No ano passado, a pasta também iniciou ações de recuperação da sinalização da hidrovia, incluindo a aquisição e reinstalação de boias e equipamentos de fundeio, com investimento de quase R$ 1,5 milhão. Conforme a Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), estão em andamento os trâmites para a, com. No ano passado, a pasta também iniciou ações de recuperação da sinalização da hidrovia, incluindo a aquisição e reinstalação de boias e equipamentos de fundeio, com investimento de quase R$ 1,5 milhão.

“Temos condições de que, se forem feitos os investimentos para a navegabilidade do rio Jacuí, possamos transportar nossa produção daqui até Rio Grande, assim como trazer insumos de outras partes do Estado e, a partir daqui, distribuirmos para todo o Rio Grande do Sul, dada nossa localização privilegiada na região central. Podemos nos tornar, inclusive, uma referência de logística”, projeta Bessow.

Atualmente, apenas balsas navegam pelo rio Jacuí, mas expectativa é de que hidrovia possa ser reativada TÂNIA MEINERZ/JC

O distrito industrial também está localizado próximo à ferrovia que, há algumas décadas, era utilizada para transportar passageiros e cargas, mas que atualmente se encontra abandonada. “Temos esse ativo, mas, agora, está acabando a concessão da ferrovia e não houve avanços em investimentos. Se alguma empresa assumir, podemos ser beneficiados pelo traçado até dentro dessa área. Assim, teríamos a possibilidade pelo rio, por trem, por rodovia e pelo aeroporto”, acrescenta o secretário.

AMD Metalúrgica espera investir R$ 10 milhões em três anos, mas ainda aguarda licenças ambientais

Situada na região central de Cachoeira do Sul, a AMD Metalúrgica está há 16 anos em atividade. Mas não é mais capaz de crescer na sua atual localização por ausência de espaço. Foi isso que motivou a mudança para o novo distrito industrial.

A empresa espera, na primeira fase das obras, investir R$ 5,2 milhões, mas subir o montante até R$ 10 milhões em três anos após o início da instalação. Inicialmente, serão construídos 3,8 mil metros quadrados, além de uma área de estoque. Um espaço ficará reservado para expansão futura.

Diretor comercial da AMD Metalúrgica, Daniel Trojano considera morosidade na obtenção de licenças ambientais como um entrave TÂNIA MEINERZ/JC

O processo para o licenciamento das obras junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) iniciou há pouco mais de dois anos, mas ainda não avançou. A morosidade é apontada como um grande obstáculo pelo diretor comercial da empresa, Daniel Trojano, já que, na sua avaliação, após a obtenção da autorização para instalação, deverá demorar mais dois anos para realizar a obra.

“Quando protocolamos o pedido na Sedec, nossa previsão era de chegarmos em cinco anos a 100 empregos diretos. Hoje, já estamos com 84 e previsão de chegarmos a 100 até o final do ano. Há três anos, tínhamos 16. O crescimento foi muito rápido. Se soubéssemos que demoraria tanto, na época teríamos procurado outra área, provavelmente em outra cidade, com o prédio já disponível. Mas, hoje, aconteceu tanta coisa positiva, que acho que, em torno de dez anos, teremos como crescer aqui. Talvez tivesse solicitado mais área, apenas”, avalia Trojano.