Lideranças da Região Central do RS apontam desfios e oportunidades

Por Ana Stobbe, Gabrieli Silva e Mauro Belo Schneider, de Cachoeira do Sul

Painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em Cachoeira do Sul reuniu empresários, dirigentes de entidades empresariais e profissionais e gestores públicos das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. O evento foi realizado na noite desta quarta-feira, 15 de abril. Confira a percepção dos participantes sobre os desafios e as oportunidades para avançar com o desenvolvimento da região.

“Para desenvolver Cachoeira do Sul, precisa, acima de tudo, reequilibrar as contas municipais. A cidade sofreu alguns impactos de atrasos, por não fazer reformas, como previdenciárias, não resolver problemas estruturais, o que também provoca prejuízos sérios para a gestão poder impulsionar, poder desenvolver, poder alimentar uma cadeia com isenções e incentivos para atrair novas empresas, novas indústrias. O nosso desafio é o reequilíbrio, é reorganização da casa, a reestruturação do município para que ele possa andar para frente e olhar para o futuro.”

Leandro Tittelmaier Balardin, prefeito de Cachoeira do Sul

“Um desafio regional é o de identificar alguns problemas da cidade, como o acesso ao município, que é algo básico. Por incrível que pareça, chegar a Cachoeira do Sul não é fácil. Não é possível termos uma estrada como a ERS-403, que iniciou o aterro há 60 anos, o asfalto há 30 anos e ainda termos 5 quilômetros não asfaltados. Porque, quando chove, perdemos aquele acesso.”

José Alberto Aued, proprietário e administrador da Olivas do Sul

“Precisamos terminar as obras da nossa ponte, porque a economia depende muito dela. Isso depende de recurso e, também, de política. Mas precisa ficar pronto o quanto antes. Além disso, precisa acelerar a duplicação da BR-290.”

Marli Schneider, presidente do Sindilojas Vale do Jacuí



“Cachoeira do Sul tem se tornado um polo universitário. Já temos a UFSM, a Uergs e a Ulbra, além de escolas técnicas. Temos uma grande oportunidade de aproveitar esse capital intelectual que é gerado na cidade para que isso gere desenvolvimento à região. Estamos trazendo jovens de fora para estudar e precisamos aproveitar isso. É uma oportunidade de inovação muito importante, porque, hoje, nossa economia é muito voltada ao setor primário, com muita diversificação, mas que pode ser potencializada com inovação. Mas ainda temos problemas logísticos. Dificuldades de acesso à cidade, um aeroporto limitado e uma ferrovia desativada.”

Rafael Vargas de Quadros, presidente da Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul

“A gente vê investimentos pesados na Região Metropolitana, na Região da Serra, lá na Região Noroeste e Nordeste, principalmente na região de Passo Fundo. E a gente vê o abandono de investimentos estatais na nossa região, do Centro para o Sul.”

Marcelo Ellwange, prefeito de São Sepé

“Sou a primeira mulher presidente da Câmara Municipal em 205 anos. Acredito que a gente precisa de mais empresas que venham e confiem para a gente gerar mais emprego. A gente tem muita falta de emprego e de qualificação profissional. É muito importante a busca de qualificação, mas também de empresas para aumentar a procura e a abertura de vagas na cidade.”

Juliana Spolidoro, presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul

“O setor da construção civil enfrenta desafios importantes em Cachoeira do Sul, como as condições climáticas, a logística que eleva os custos, a escassez de mão de obra e, principalmente, a alta taxa de juros, que impacta diretamente o crescimento. A burocracia também é um entrave significativo. Por outro lado, existem grandes oportunidades, com demanda por habitação, infraestrutura e melhorias urbanas. Para que esse potencial se concretize, é fundamental o alinhamento entre o poder público e o setor privado, criando um ambiente favorável para investimentos e desenvolvimento.”

Marcelo Thomaz presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário, Construção e Olarias de Cachoeira do Sul

“O maior desafio da região é a recuperação da infraestrutura, que impacta diretamente o desenvolvimento. Em contrapartida, há muitas oportunidades, com uma economia diversificada, forte presença do agronegócio e potencial também na construção civil.”

Nanci Walter — engenheira ambiental e presidente Crea-RS

“A economia na região do Vale do Taquari é bem diversificada, mas falta recurso. Talvez um olhar um pouco maior, porque os municípios, às vezes, ainda mais na nossa região que passou por toda questão das enchentes, tiveram que gastar muito. E Lajeado, sendo a maior cidade, acabou a que menos recebeu recursos, obviamente a que menos necessitava naquele momento. Mas acho que hoje falta, de repente, um pouco mais de olhar numa questão de Estado e governo federal para a logística. Falta investimento mais forte de Estado e União em questões logísticas, como nas BRs, talvez criando um anel viário do Vale do Taquari para melhorar, porque hoje a gente tem passando dentro da cidade a BR-386 e a RS-130. Então a gente está dividido.”

Jairo Valandro, secretário de desenvolvimento econômico, inovação e agricultura de Lajeado

“Não nos recuperamos ainda depois dos eventos de 2024 e estamos sofrendo bastante tanto com a 287, que nos atinge aqui, principalmente em Santa Maria, onde a ponte foi recém inaugurada, quanto na 158 em direção à Serra. Tem a questão do aeroporto e do porto também, que fazem falta aqui para a Região Central. Então eu diria assim: especialmente pela logística, a Região Central vai perdendo protagonismo, vai perdendo espaço. Quanto mais espaço perde, menos voz. Resulta também em representação populacional menor.”

Luiz Roberto Meneghetti, vereador de Santa Maria

“A região tem uma grande oportunidade no fortalecimento do ensino, especialmente o ensino superior, que integra ensino, pesquisa e extensão e conecta o conhecimento à prática dentro da comunidade. Em Cachoeira do Sul, esse potencial é evidente na consolidação de um polo educacional robusto, com instituições como Ulbra, UFSM, Uergs, UAB e diversos polos de educação a distância, além do ensino técnico e do Sistema S. Esse ecossistema contribui diretamente para a qualificação profissional, inovação e desenvolvimento local. No entanto, o principal desafio está em transformar esse potencial em resultados mais concretos por meio da articulação entre instituições de ensino, poder público e setor produtivo. Ainda há dificuldade em promover essa integração de forma contínua e estratégica, o que limita o avanço de projetos estruturantes. A experiência da mobilização regional em torno da tentativa de implantação do curso de Medicina demonstrou a força dessa união, mesmo sem o resultado esperado. Outro entrave apontado é a baixa cultura de associativismo e cooperação, que impacta diretamente a capacidade de construir soluções conjuntas. Quando ensino, prática e colaboração caminham juntos, a inovação acontece e o desenvolvimento se torna possível.”

Adriana Porto — diretora da Ulbra Cachoeira do Sul

“Um dos principais desafios da região está diretamente ligado à qualificação da mão de obra, que passa pela educação e pela formação profissional. Ainda há dificuldade em encontrar pessoas preparadas para assumir funções e impulsionar iniciativas, inclusive inovadoras. Por outro lado, a região tem grande potencial de desenvolvimento, com um ambiente educacional forte, presença de indústrias e comércio ativo. Iniciativas como estágios e aprendizagem profissional são fundamentais para conectar jovens ao mercado de trabalho e fortalecer o desenvolvimento econômico e social.”

Dareny Ribeiro — gerente de unidade operacional do CIEE Santa Maria

“Essa é uma região muito interessante, pegando a parte Central do Estado, o Jacuí Centro e o Vale do Jaguari, porque é um local onde tudo chega e tudo sai. E, sendo assim, consegue ter tentáculos das suas rodovias. E o próprio rio Jacuí poderia ter sua navegabilidade melhor aproveitada, junto à do Taquari, conectando a região ao porto de Rio Grande. Temos uma prerrogativa fantástica de crescimento.”,

Adriano Cauduro, delegado do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Cachoeira do Sul

“Um grande desafio é a questão de mão de obra, falta capacitação. E também temos como ponto graco a questão da logística, que precismos melhorar substancialmente.”

Gustavo Trevisan, diretor da Trevisan Alimentos S.A.

“Nosso maior desafio é conseguir unir os esforços de todos os agentes, todas as entidades. Iniciativa privada, poder público, sociedade civil como um todo para apresentar Cachoeira como um produto positivo, como algo que é positivo para investir aqui. Temos uma região localizada bem no centro do Estado, que facilita a parte de logística, centro de distribuição. Temos um rio que percorre a cidade, que pode ser navegável. Temos um potencial muito forte no agronegócio ligado à soja, arroz, indústria do metalmecânico. Temos também a maior plantação de noz-pecã da América Latina, azeites de oliva que são premiados mundialmente, temos indústria da madeira, então uma economia bem diversificada. Unindo todas essas informações, todos esses fatores, conseguimos vender Cachoeira como uma região estratégica de investimento. Basta levar essas informações a quem decide a às agências de investimento do Estado, como a InvestRS. E é importante salientar que as empresas não investem no Estado, elas investem no município.”

André Bessow, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cachoeira do Sul

“A função do Corede é a promoção do desenvolvimento regional. E estamos começando agora nessa semana o processo de consulta popular para decidir aonde o recurso público do Estado vai ser investido na região. Aqui, temos duas vocações econômicas que se sobressaem, o setor primário e o turismo. Temos buscado desenvolver elas. Mas temos como entrave a logística.”

Igor Noronha de Freitas, presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Jacuí Centro

“Acredito que a gente tem um potencial enorme de turismo que está totalmente interligado ao meio ambiente. Temos um rio fenomenal e empreendimentos, muitas atividades que geram economia para o município e para a região. Na nossa secretaria, trabalhamos para apoiar as atividades, sempre com um olhar que elas sejam sustentáveis, que acompanhem as necessidades, as legislações ambientais, mas também sempre voltado ao desenvolvimento.”

Pâmela Ghesla, secretária de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul

“Nossa cidade tem bastante desafio. Temos um porto que não funciona, um aeroporto que precisa de investimentos, temos agora a questão da ponte. Mas Cachoeira do Sul é abençoada geograficamente, ficamos no centro do Estado e, mesmo com a questão das enchentes, não fomos afetados, assim como outros municípios. Cachoeira tem tudo para dar certo, basta a gente organizar e formar as lideranças para lutar por nós.”

Ana Paula Melo, vereadora em Cachoeira do Sul

“Estamos numa região muito privilegiada do Centro do Estado. Temos um rio super navegável. Mas, por estarmos na Região Central, estamos no meio de duas rodovias. Temos desafios culturais e contamos com três universidades fortes, Uergs, Ulbra e UFSM, o que traz muitos estudantes e faz a roda girar.”

Ryan dos Santos Rosa, vereador de Cachoeira do Sul

“O grande desafio da nossa região é sair da crise econômica que atinge o setor agropecuário, após anos de seca e enchentes. Falta uma política de desenvolvimento do Estado que ajude a impulsionar esse processo. Por outro lado, a região tem tudo a oferecer, com boas empresas, grandes empresários e muitas oportunidades.”

Cláudio Vieira — engenheiro da Renova Construções



“Os principais desafios estão ligados ao clima e aos preços agrícolas, que muitas vezes não cobrem os custos de produção. Além disso, a questão da ponte impactou bastante o comércio e o escoamento. Ainda assim, a região é produtiva e tem potencial de crescimento, especialmente com a normalização da infraestrutura.”

Paulo Ricardo Machado — presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

“A região tem uma forte vocação agrícola, mas hoje o agro é altamente tecnológico, envolvendo mecanização, gestão da água e logística — e Cachoeira do Sul tem condições de avançar nesses pontos pela sua posição estratégica no Estado. Os desafios, por outro lado, são comuns a diversas regiões, como a concorrência internacional, especialmente chinesa, e gargalos logísticos e de energia, que ainda impactam o desenvolvimento econômico.”

Carlos Eduardo Dreyer — colunista de Negócios do Jornal do Povo e diretor do Sindilojas do Vale do Jacuí

“O cenário do agronegócio é preocupante, principalmente pela questão dos preços, que fazem muitos produtores repensarem a continuidade. Por outro lado, há oportunidades no setor de energia solar, especialmente com soluções de armazenamento, que trazem mais previsibilidade e segurança para as empresas.”

Wagner Solled — consultor comercial da Solled Energia



“Participamos desses encontros para analisar oportunidades e contribuir com o desenvolvimento industrial da região. O desafio está em estruturar projetos e planejamento, enquanto a oportunidade está em aplicar engenharia de qualidade para impulsionar o crescimento econômico.”

João Carlos da Silva Filho — gerente comercial da Axis Engenharia

“O turismo é uma das grandes oportunidades da região, especialmente se houver organização para aproveitar melhor o fluxo de visitantes. Já o principal desafio é a infraestrutura, principalmente a ausência de um aeroporto que permita maior desenvolvimento econômico e logístico.”

Ricardo Siqueira — sócio da Siqueira Advogados



“A concentração de renda e a falta de gestão mais estruturada dificultam o crescimento dos pequenos negócios. Em contrapartida, há uma grande oportunidade pela baixa concorrência qualificada, o que permite que empresas bem organizadas cresçam rapidamente.”

William Viegas — diretor da Mútua Centro de Desenvolvimento Infantil



“O principal desafio está no acesso ao crédito e no financiamento, que hoje limita o crescimento da construção civil. Por outro lado, a grande oportunidade da região está no agronegócio, que concentra a geração de renda e movimenta a economia local.”

Alberto Conde — engenheiro



“A região apresenta diversas oportunidades, especialmente na indústria metalmecânica, no agronegócio e na construção civil, que seguem como pilares do desenvolvimento econômico. Por outro lado, os desafios passam pela burocracia, com demora na aprovação de obras, além de questões como financiamento no agro e gargalos logísticos. Há expectativa de melhora com investimentos em infraestrutura, mas ainda são entraves importantes. A integração entre profissionais e comunidade também é um desafio, apesar da boa formação existente na região.”

Ricardo Bernardes — presidente do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Crea-RS



“Cachoeira do Sul enfrenta desafios históricos ligados à falta de planejamento e infraestrutura logística. A cidade perdeu ao longo do tempo ativos importantes, como ferrovia, porto estruturado e melhorias rodoviárias, o que limita seu desenvolvimento econômico. Hoje, mesmo estando em uma posição estratégica no Estado, ainda carece de investimentos que permitam aproveitar seu potencial logístico. Por outro lado, há oportunidades concretas em andamento, como a instalação de uma unidade do SEST/SENAT, com investimento significativo, geração de empregos e foco na qualificação profissional. A região também pode avançar ao integrar melhor educação, formação técnica e desenvolvimento econômico, além de aproveitar sua localização para se inserir de forma mais competitiva nos fluxos de transporte e comércio. Com planejamento e articulação, Cachoeira pode retomar protagonismo regional.”

Pedro Lopes, presidente da Associação Brasileira de Logística e Transportes de Carga



“Um desafio muito grande é a política, não temos força política. Isso entrava nosso desenvolvimento. E, enquanto não tiver pessoas que se empenhem pela cidade, não vejo muita oportunidade. Mas acrefito que o turismo seria ideal para a região.”

Paulo Rogério dos Santos, representante do CRCRS em Cachoeira do Sul



“Uma oportunidade é a de termos mais eventos aqui para ficarmos a par das questões que envolvam a própria região. É algo muito importante. E um desafio é conseguir movimentar a sociedade para que empresas e pessoas físicas possam estar acompanhando.”

Eduardo Riccardi, gerente de agência do Sicredi em Cachoeira do Sul

“Cachoeira do Sul é uma cidade conhecida muito pela questão do arroz. E tem muito a agregar na região porque é um polo agrícola e bastante central. Também é perto de Santa Cruz do Sul, que é um polo logístico importante. Mas a região poderia desempenhar ums funçao logística maior, porque tem um potecial muito grande.”

Thômaz Nunnemkamp, presidente do Sindicis

“A região ainda enfrenta desafios relacionados ao clima, aos preços das commodities e ao escoamento da produção. Por outro lado, vemos oportunidades na diversificação do agronegócio, com novas culturas que ampliam o potencial econômico e reduzem riscos.”

Mari Pimentel — relações institucionais da Avel



“Os principais desafios passam pela falta de mão de obra e pelos impactos logísticos, como a balsa, que hoje inviabiliza alguns negócios. Em contrapartida, vemos muitas oportunidades, especialmente no investimento imobiliário, com clientes da região buscando imóveis em outras cidades e também novos empreendimentos locais.”

Robson Durão — especialista de produtos da Cyrela