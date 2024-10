Soja multiplica números da economia no Centro do RS

Jari, na Região Central do Estado, é um exemplo do efeito da soja sobre a economia desta faixa do Rio Grande do Sul. O município com apenas 3,3 mil habitantes triplicou o PIB entre 2020 e 2021, ano de supersafra, chegando a R$ 469 milhões, e passou a figurar entre os 10 maiores VABs Agropecuários entre as regiões analisadas neste capítulo do Mapa. O município emancipou-se em 1995 de Tupanciretã que, ao lado de Júlio de Castilhos, representa, respectivamente, o terceiro e o quinto municípios com as maiores áreas plantadas com soja no Rio Grande do Sul em 2022. Ambos experimentaram alta em torno de 70% no PIB em 2021.

Um pouco mais ao sul, na Região Jacuí Centro, Cachoeira do Sul, que tem uma das principais economias dessa parte do RS, agora entra no mapa dos municípios exportadores de soja e seus derivados. O principal produto do agro gaúcho deu um impulso às exportações da cidade, que registrou, entre janeiro e setembro, uma alta de 392,7%. Neste período, Cachoeira do Sul negociou US$ 75 milhões em soja, óleo, tortas e resíduos de óleo de soja. Um item que sequer fazia parte dos artigos exportados pelo município em 2023, agora responde por mais de 82% dos negócios no exterior. Resultado direto da aquisição e início da operação pela gigante Cargill na unidade que, até novembro passado, pertencia à Granol.

Conforme a assessoria de imprensa da empresa, entre dezembro do ano passado e maio deste ano, foram investidos R$ 15 milhões em adequações de segurança da planta para que ela passasse a trabalhar com melhor eficiência. A partir de Cachoeira do Sul, a Cargill gera, com o esmagamento dos grãos de soja, farelo, biodiesel e glicerina bidestilada. A unidade é a primeira dedicada ao processamento da soja no Estado - a empresa conta com uma unidade comercial em Passo Fundo -, e faz parte da aquisição de três operações, além de quatro armazéns que pertenciam à Granol no País, e agora tornam a Cargill o produtor de biodiesel com maior capacidade de produção do Brasil.

Com menos de um ano de operação, a fábrica, que pode esmagar até 2 mil toneladas de soja por dia, atua com 80% da sua capacidade. A capacidade de produzir os derivados - farelo, glicerina e biodiesel - também ainda não está a pleno. A maior parte da produção vira farelo, saindo de Cachoeira atualmente 1,1 mil toneladas por dia.

A produção de biodiesel opera com 60% da sua capacidade, gerando 420 toneladas diárias do produto. De acordo com a empresa, o biodiesel produzido a partir da soja gaúcha hoje chega à Europa e Ásia, como resultado da qualidade do que é produzido no Estado.