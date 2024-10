Presidente do Crea-RS destaca contribuição da engenharia para Região Central do RS

* De Santa Maria

Em sua fala, durante o quarto evento do, ela afirmou ainda que é necessário um modelo de Estado, e não de governo, para planejar o crescimento da região. "Todos queremos ver a transformação através da economia", ponderou, refletindo sobre a necessidade de novos projetos de engenharia que considerem os desafios do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio.Sobre Santa Maria, cidade onde o evento foi realizado, a presidente do Crea-RS observou que o município é um polo de formação profissional e que é preciso encontrar formas de reter os talentos. "A maioria dos profissionais de engenharia formados aqui não fica. Tem uma construção civil forte, mas acredito que falta uma melhor conexão entre os talentos e as oportunidades", disse.O Mapa Econômico do RS debateu os desafios e as oportunidades da economia das Regiões Central, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. O evento ocorreu no Lab Criativo, na Vila Belga, em Santa Maria, nesta quinta-feira (17).