Editor-chefe do JC cita impacto do clima no PIB durante Mapa em Livramento

De Santana do Livramento
Ao detalhar os indicadores resultantes do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, durante evento em Santana do Livramento, o editor-chefe do Jornal do Comércio falou sobre o impacto do clima no Produto Interno Bruto (PIB). A cidade, aliás, foi muito afetada por um temporal na semana passada, com ventos que destelharam residências, indústrias e locais públicos.
“O Rio Grande do Sul representa 5,9% do PIB do Brasil. No final da década passada, estávamos com 6,5%. Não por acaso, dialoga com a questão climática”, explicou Kolling, na sede do Sest Senat. Segundo o jornalista, quando o PIB cresce, significa que choveu suficientemente e o agro teve bons resultados. Kolling lembrou que o Estado enfrentou quatro estiagens e enchentes nos últimos seis anos.
Outro ponto que impacta as regiões, segundo os levantamentos do Mapa, é a ocupação populacional. Kolling mostrou que a Fronteira Oeste registrou queda de 3,96% entre 2010 e 2022. “Ainda assim, a região é a quinta maior população do Rio Grande do Sul”, destacou.
O editor-chefe listou os principais desafios encontrados nos painéis promovidos pelo projeto do JC ao longo dos últimos quatro anos. Segundo ele, os desafios da infraestrutura e da falta de mão de obra estão presentes em todas as localidades.