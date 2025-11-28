Porto Alegre,

Publicada em 28 de Novembro de 2025 às 10:10

Leia o caderno especial Mapa Econômico do RS da Macrorregião Metropolitana do Estado

Quinta e última edição de 2025 aborda a Macrorregião Metropolitana do Estado

ARTE/JC
O Jornal do Comércio encerrou a terceira temporada do Mapa Econômico do RS, caderno especial que mapeia a economia gaúcha por regiões. A quinta e última edição de 2025, que circulou nesta quinta-feira (27), aborda a Macrorregião Metropolitana do Estado e aponta oportunidades para o desenvolvimento dos municípios.
O evento do Mapa Econômico que discutiu a economia local com lideranças regionais aconteceu em 6 de novembro, na Fiergs, em Porto Alegre. Acesse o caderno especial clicando aqui e confira o conteúdo completo.

