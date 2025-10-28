Acesse: Mapa Econômico do RS da Região Norte já está no ar

O Jornal do Comércio publicou, nesta terça-feira (28), a quarta edição do ano do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul. Desta vez, o foco é a Região Norte do Estado.

Entre os destaques dessa fatia gaúcha, estão a industrialização dos grãos, como soja e trigo, produção de biocombustíveis, avanço nos serviços e na construção civil. A macrorregião Norte, inclusive, é considerada um novo motor do desenvolvimento.

disponível na versão digital Um suplemento foi encartado no JC com 40 páginas, que estátambém. Além das reportagens, é possível ver quem passou pelo evento, que ocorreu no dia 9 de outubro, em Cruz Alta.

No próximo dia 6 de novembro ocorrerá a última edição do ano do Mapa, desta vez com um debate na Fiergs, em Porto Alegre.