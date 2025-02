Estância Velha chama empresas para Fimec 2025

A prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), lançou um edital para oportunizar que empresas estancienses possam participar da Fimec 2025. O objetivo é subsidiar parte dos investimentos nos estandes. A Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes ocorre de 18 a 20 de março de 2025, nos Pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo.

Podem participar do edital de chamada pública as micro e pequenas empresas de TI, Energia Solar, Componentes, Couros, Produtos Químicos e Acessórios para Calçados, que tenham sede/matriz na cidade de Estância Velha. As empresas passarão por uma análise técnica e terão o subsídio de 50% do investimento para o espaço. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas de até o dia 24 de fevereiro pelo site da prefeitura.