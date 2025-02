Alfabetização de Estância Velha recebe prêmio

O município de Estância Velha recebeu, em Brasília, nesta semana, o Prêmio Selo Ouro do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O destaque faz referência aos resultados que o município conquistou no ano de 2024 em relação a alfabetização, com ações realizadas para elevar os índices de aprendizagem dos estudantes que estão em processo de alfabetização.

O prefeito Diego Francisco e a secretária de Educação, Cristiane Spohr compareceram ao evento recebendo a honraria do Governo Federal, representando Estância Velha que obteve nota 88 (de 85 a 100) no cumprimento das metas propostas pelo programa. "Parabenizo e ofereço este prêmio a todos os profissionais da educação, principalmente à equipe da Secretaria de Educação, e aos professores alfabetizadores pelo belíssimo trabalho realizado", destaca o prefeito Diego Francisco.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem como finalidade garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental e foca a recuperação das aprendizagens das crianças do 3º, 4º e 5º ano afetadas pela pandemia. As metas do Compromisso são direcionar os esforços do MEC para alfabetizar na idade certa e recompor a alfabetização nos anos iniciais por meio de: organização de um regime de colaboração e entre a União, os estados e os municípios.